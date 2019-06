Fidalgo admitió que hace cuatro años quiso congelar óvulos y ya no pudo

02/06/2019 - 21:25 Pura Vida

La bailarina Laura Fidalgo regresó a la televisión como integrante de una suerte de “jurado paralelo” del Súper Bailando con el que Marcelo Tinelli está celebrando 30 años en la pantalla chica. En este mediático show volvió a protagonizar cruces conflictivos, esta vez con su colega en la danza, Mora Godoy.

Pero no fue acerca de su costado más público sobre lo que habló en el programa radial “Agarrate Catalina, sino que hizo hincapié en sus íntimos deseos de convertirse en madre. Hace cuatro años pensó en congelar óvulos, pero cuando se decidió ya no pudo hacerlo. “Cuando quise el reloj biológico que tenemos todas las mujeres indicó que ya era tarde. Consulté, pero era como que estaba medio envejecido y no pude. Pero sí estuve averiguando”, dijo y agregó: “Me pasó como mi carrera. Decía: ‘Lo voy a lograr, lo logro cuando deseo, lo quiero, entreno, estudio, hago la coreo, la hago’. Pero esto no. Es la naturaleza, este reloj que una se cree que va a durar para siempre”.

Por otra parte, admitió: “Siempre estaba entrenando, bailando, ensayando, saliendo de gira por el país, siempre estaba ocupada. Entonces no fue como una prioridad, porque estaba feliz con lo que estaba haciendo en ese momento”.