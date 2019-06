Veteranos de Malvinas visitan zona rural

10/06/2019 - 22:54 Interior

AÑATUYA, General Taboada (C). Tres veteranos de guerra, provenientes del distrito de Almirante Brown, Buenos Aires, visitan la zona rural de este departamento, disertando en las escuelas y tomando contacto con vecinos de la zona rural.

La invitación partió de pobladores de la zona de Miel de Palo, Lote 47 y La Salamanca, y fue aceptada por Damián Suárez, oriundo de esa zona rural: “Mi infancia fue muy linda en la zona rural de Añatuya. Me fui a los 17 años, y al año tuve que ingresar al ejército. Mi experiencia en Malvinas fue igual a las que vivieron todos los ex combatientes. Cuando nos llevaron no sabíamos bien qué es lo que iba a pasar. Nuestros jefes nos decían que no iba a pasar nada, porque ellos (soldados británicos) no iban a llegar. Pero el 10 de mayo, cuando fue el bautismo de fuego, tomamos en cuenta la real dimensión de la situación. En ese tiempo nos manejamos con equipos de comunicaciones de la Segunda Guerra Mundial, muy obsoletos, entonces no sabíamos de los compañeros que caían en combate. Luego de culminado el conflicto, recién supimos lo que había sucedido, y la cantidad de soldados muertos”, contó Suárez.

Completan la delegación que visita esta zona, Gabriel Del Río y José Luis Andino, este último contó sobre las actividades a co concretar: “Queremos contar parte de nuestra historia, lo que nos tocó vivir. Queremos agradecer la invitación para poder venir y contactarnos con alumnos y con vecinos de la comunidad rural. Siempre quise venir a esta zona porque en Herrera (Avellaneda), tuve un compañero que cayó en combate, Mario Gustavo Rodríguez, cuya tumba fue identificada hace muy poco tiempo”, explicó.

“Nuestro distrito de Almirante Brown, pudo viajar en septiembre del año pasado y visitar a los caídos en Malvinas. Parte de lo que hacemos es reivindicar a nuestros Héroes que dieron la vida por nuestra patria”.

“Los primeros años hemos tenido muchos problemas y muchos soldados que se han suicidado por no tener una contención psicológica, por suerte ahora en la actualidad ha mermado mucho y la salud del veterano de guerra está más contenida”, sostuvo Andino.

Ayer estuvieron en la escuela de La Salamanca, y hoy lo harán en Miel de Palo y Lote 47.