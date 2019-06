Se programó la fecha 6 de la Liga de las Instituciones

12/06/2019 - 12:09 Interior

CHOYA Choya ( C ) El torneo "Camino a los 65 años del glorioso club Villa Paulina" que organiza la Liga de las Instituciones de Frías hará disputar hoy el sexto capítulo desde las 20 en el Parque Municipal Florencia Genesir de la Ciudad de la Amistad.

El programa completo será el siguiente: Polideportivo vs Aoma; Escuela Técnica vs Tráfico; Policia vs Empleados de Comercio; La Bio Diesel vs Tránsito; Bancarios vs Loma Negra; Talleres vs Sindicato de Panaderos.

La tabla de posiciones tiene a Bancarios con 12. Lo sigue Talleres 10; Loma Negra, Panaderos, Empleados de Comercio, Tránsito y Técnica con 9; entre otros.

Para el viernes se jugará la séptima fecha con el siguiente fixture: Aoma vs Sindicato de Panaderos; Trafico vs La Bio Diesel; Talleres vs Policia; Bancarios vs Empleados de Comercio; Polideportivo vs Tránsito; Escuela Técnica vs Loma Negra. El arranque de la misma será a las 19 en el mismo estadio.