Rial realizó un fuerte descargo tras la muerte de Beatriz Salomón

18/06/2019 - 21:06 Pura Vida

La ausencia de Jorge Rial en el programa del lunes pasado dio que hablar. Muchos esperaban que el periodista comentara la muerte de Beatriz Salomón, a quien en su momento, le mostró una cámara oculta en la que su exmarido, Alberto Ferriols, la engañaba con sus pacientes transexuales. Ayer en Intrusos, “sin pelos en la lengua” realizó un fuerte descargo: “Un día de 2004 se empezó a promocionar una cámara oculta al doctor Alberto Ferriols, y nadie sabía de qué se trataba. Porque nunca se dijo de qué se trataba. Que quede claro, esto que cuento es la verdad porque lo viví. Obvio que al ser marido de Beatriz Salomón, Ferriols era un tipo famoso. Había un silencio absoluto a nivel empresa, canal y Cuatro Cabezas sobre de qué se trataba exactamente esa cámara oculta”.

“Beatriz Salomón habló con Luis Ventura, porque eran muy amigos. Ella le dijo que quería ir a defender a su marido, porque hasta ese momento creía que la cámara oculta era por un tema de habilitación de la clínica. Porque él le había dicho que lo querían cagar por un tema de habilitación”.

Rial recordó que en su momento arregló con Salomón y Ferriols para que vayan a ver “Punto Doc” en el estudio de “Intrusos”. Luego, en su ciclo iban a mostrar cómo vieron la cámara oculta. Rial confesó que después de aquel momento Beatriz fue muchas veces más al piso de “Intrusos” y tiempo después se sentó a denunciar a Alberto Ferriols porque no le pasaba plata ni a ella ni a sus hijas. “Hasta que un día Beatriz tomó la decisión de iniciarle un juicio a América. Mucho después me metió a mí y a Ventura, porque le empezó a acercar gente que le decía que ahí había mucha guita. Estaba en su derecho, no es una crítica”, contó.