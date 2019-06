Los chicos de Donis hicieron sentir su gran poder de gol

18/06/2019 - 21:30 Semillero

Los equipos de la escuelita de Jorge Donis mostraron el pasado fin de semana su poderío ofensivo ante Golcito, ganándole por goleada en todas las categorías. Además, los del “Turco” terminaron con su arco invicto en los cinco cotejos. Algo similar ocurrió con Sarmiento, que ganó todos los cotejos sin recibir ningún gol en su visita a Ferroviaritos.

Los resultados de la decimotercera fecha del Torneo Apertura de la Liga Infantil (Lifi) fueron:

Categoría 2006: Valoy 1, Lawn Tennis 0; Ferroviaritos 0, Sarmiento 8; Donis 7, Golcito 0; Tricolor 1, Estrella del Sur 1; Estrella Roja 0, Niños Unidos 2.

Categoría 2007: Valoy 0, Lawn Tennis 0; Ferroviaritos 0, Sarmiento 3; Donis 6, Golcito 0; Tricolor 0, Estrella del Sur 4; Estrella Roja 2, Niños Unidos 0.

Categoría 2008: Valoy 2, Lawn Tennis 0; Ferroviaritos 0, Sarmiento 6; Donis 8, Golcito 0; Tricolor 2, Estrella del Sur 3; Estrella Roja 11, Niños Unidos 0.

Categoría 2009: Valoy 0, Lawn Tennis 5; Ferroviaritos 0, Sarmiento 3; Donis 4, Golcito 0; Tricolor 0, Estrella del Sur 2; Estrella Roja 2, Niños Unidos 0.

Categoría 2010: Valoy 1, Lawn Tennis 0; Ferroviaritos 0, Sarmiento 1; Donis 8, Golcito 0; Tricolor 2, Estrella del Sur 0; Estrella Roja 3, Niños Unidos 1.

El capítulo 13 del certamen denominado “Gobernador Dr. Gerardo Zamora” se completará mañana con el choque entre Locos por el Fútbol y Comercio.

En tanto, el domingo 23 de junio se jugará la decimocuarta fecha, que tendrá estos cotejos: Sarmiento vs. Locos por el Fútbol; Lawn Tennis vs. Ferroviaritos; Golcito vs. Valoy; Niños Unidos vs. Donis; Estrella del Sur vs. Estrella Roja y Comercio vs. Tricolor.