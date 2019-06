Captan al Rey León y Simba de carne y hueso en Kenia

23/06/2019 - 22:50 Mundo Web

Las redes sociales enloquecieron al asegurar que Mufasa y Simba, protagonistas de la película animada 'El rey león' habían sido vistos en una reserva de Kenia, en África.

La foto fue realizada por una una fotógrafa francesa ha captado unas bellas imágenes de un padre león junto a su cría.

De acuerdo con distintos medios, la parisina Sabine Bernert estaba documentando la vida silvestre para un libro infantil en la reserva keniana Masai Mara, cuando tuvo ocasión de inmortalizar el adorable momento.

"Me gusta especialmente el momento en que el león macho abraza al cachorro suavemente, el contraste entre su fuerza brutal y su dulzura, y el enorme tamaño de la pata con que sostiene suavemente al pequeño cachorro", comenta la fotógrafa.

Viral Photos of Lion Hugging Its Cub in Adorable Real Life Lion King Moment #lionhugscub #lionkingmoment #reallifelionking #virallioncubphotos https://t.co/ijoDBwPeY3 pic.twitter.com/rmFYiGjJXN