Un cabo le apuntó con su pistola en la sien a un oficial, al ser despertado cuando dormía prestando servicio

24/06/2019 - 00:49 Policiales

Los muros de la Comisaría 45 habrían sido testigos de un gravísimo incidente en la madrugada de ayer cuando un cabo de Policía habría reaccionado de forma violenta, tomando del cuello y remontando su arma reglamentaria al oficial de servicio, después de que éste lo despertara cuando se encontraba como celdero.

Pese a que el damnificado no habría querido radicar una denuncia penal, sí comunicó la situación a sus superiores y las autoridades policiales le retuvieron el arma reglamentaria al acusado y dispusieron que se le brinde asistencia psicológica.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, el oficial ayudante M.V de la Seccional 45, se encontraba de oficial de servicio de la dependencia ayer en la madrugada. Alrededor de las 4, se habría hecho presente el comisario mayor Longo, quien habría cumplido funciones de supervisor general ayer, por lo que recorría las diferentes depend encias.

Longo habría ingresado y al inspeccionar la comisaría, encontró al celdero de turno, cabo 1º A.T. sentado durmiendo. El supervisor lo habría hablado en dos oportunidades y éste no respondía, por lo que salió y le ordenó al oficial que despertara al celdero, lo cambie de función y le comunique que hoy sería sancionado disciplinariamente, para luego retirarse de la dependencia.

El oficial ayudante se dirigió al sector de las celdas y despertó a su colega y le comunicó lo dispuesto por el comisario mayor Longo.

En ese momento, el cabo 1º A.T. extrajo su arma reglamentaria -una pistola calibre 9 milímetros- y accionó la corredera colocando un proyectil en la recámara, para posteriormente tomarlo del cuello con una de sus manos y con la otra le apuntó a la cabeza.

“Que sea la última vez que me hablas, yo no te jodo a vos, el supervisor general nunca me habló”, habría vociferado el cabo de Policía, amenazando al oficial de servicio mientras le apoyaba la pistola en la sien.

La secuencia habría sido presenciada por un agente, el cual habría quedado inmóvil.

El oficial forcejeó con el cabo y logró zafarse, para luego dirigirse a la oficina desde donde se comunicó telefónicamente con las autoridades policiales, haciéndose presente el superior de turno, subcomisario Bondi y el supervisor general, comisario mayor Longo.

Por orden de los superiores, se procedió a retener el arma del cabo 1º A.T. con el cargador y 1 bala, y lo trasladaron a la base de la Departamental Zona Sur.

El oficial ayudante les comunicó a las autoridades que no radicaría denuncia penal.

En consecuencia, los superiores dispusieron que se inicie el protocolo de derivación psicológica para el acusado.