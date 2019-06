Niños abusados por el padrastro recibieron contención psicológica

25/06/2019 - 00:13 Policiales

AÑATUYA, Taboada (C) La fiscal Florencia Garzón dispuso una serie de medidas urgentes para contener a una niña de 11 años, víctima de un supuesto abuso sexual por parte de su padrastro, y al niño de 9, quien también era ‘tocado’ y presenciaba los aberrantes casos.

Tras la denuncia de la madre, el hombre abandonó el hogar que compartían en el barrio La Leñera, pero fue encontrado en zona montuosa por personal policial y puesto tras las rejas.

La fiscal confirmó que en esta primera etapa, se abocarán a brindar toda la contención a las víctimas, entablar diálogos no invasivos, hasta que estén en condiciones de declarar.

Por su parte, el depravado, de 29 años, hoy se verá cara a cara con la fiscal, y expondrá, o no, su punto de vista respecto a tan grave denuncia.

El hombre negaba todo a su concubina, cuando esta supo, por parte de sus hijos, a lo que eran sometidos, pero al ver que no podía sostener su postura, optó por tomar la motocicleta y pocas pertenencias, y se fue del hogar a sabiendas que sería denunciado.

Poco le duró las horas de fugado, ya que la policía lo encontró en la zona rural cercano al paraje Miel de Palo, el domingo en horas de la madrugada.

El hecho saltó a la luz el sábado por la noche, cuando a la dependencia policial se acercó una mujer (31) presa de una crisis de nervios, y relató al personal policial lo que horas antes había escuchado por parte de sus hijos. “Mami, tengo que contarte algo, para mí que le anda haciendo cosas malas a la ...” fueron las primeras palabras del niño, que se quedó callado cuando el sujeto irrumpió en la escena.

Luego, cuando el hombre salió al patio, prosiguió: “Siento como que le toca por debajo del cubrecama, porque a veces me toca a mí también. Cuando te fuiste a trabajar, me hice el dormido, y cuando sentí que la tocaba, abrí mis ojos y él me tapó la cara con el cubrecama y se puso rápido el pantalón”, confesó el niño, y a la mujer se le vino el mundo abajo.

Sacó a la calle al hombre, con la excusa de ir a hacer unas compras, y le preguntó sobre la situación. “Te juro por mi madre que todo es mentira. Quién inventó eso, decime ya”, bramó el sujeto.

La mujer se armó de fuerzas y le preguntó a su hija, que primero evadió las preguntas, hasta que agachando la cabeza, le dijo que “era cierto que le hacía cosas malas”.

La Justicia realiza medidas para conseguir más evidencias en el caso.