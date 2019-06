Doctora pierde su título por publicar fotos sensuales en las redes sociales

25/06/2019 - 22:41 Mundo Web

El Consejo Médico de Birmania decidió quitarle su título a una de sus profesionales por haber publicado fotos suyas en bikini en Facebook, informa Reuters.

Nang Mwe San, de 28 años decidió mostrarse sensual en su cuenta de la red la social. Por esto, el órgano oficial le comunicó a Mwe San su suspensión para ejercer funciones como médica, argumentando que se había vestido de manera inapropiada. La misiva indica que la doctora había continuado publicando fotos de sí misma en atuendos que "no encajaban con la tradición birmana", a pesar de haber prometido dejar de hacerlo después de una advertencia recibida el pasado mes de enero.

"¿Qué es el derecho humano? ¿Dónde está la democracia?", escribió la joven junto a una fotografía de la misiva en una publicación realizada en esta red social, que ya ha provocado más 19.000 reacciones y alrededor de 5.800 comentarios, unos a favor y otros en contra.

Mwe San ha sido médica general durante cuatro años. En 2016 dejó de ejercer como tal para dedicarse al mundo del modelaje. Por ello, suele publicar fotos suyas en las que aparece en lencería, trajes de baño e incluso trajes tradicionales birmanos en poses sexis en su página de 'fans', donde cuenta con más de medio millón de seguidores.

"Me quedé en 'shock' y muy triste", dijo la joven a Reuters, quien aseguró que tuvo que pasar "una larga lucha" para convertirse en doctora. "¿Me vestí con atuendos sexis cuando me encontraba con mis pacientes? Nunca", aseveró Mwe San.

"Hay muchos problemas éticos importantes en el sector médico de Birmania. No quiero que pierdan el tiempo preocupándose por cuestiones menores como mi modelaje", sostuvo Mwe San, quien concluyó que no renunciará a su profesión como modelo, independientemente de a lo que se enfrente.

"¿Qué es el derecho humano? ¿Dónde está la democracia?", escribió la joven junto a una fotografía de la misiva en una publicación realizada en esta red social, que ya ha provocado más 19.000 reacciones y alrededor de 5.800 comentarios, unos a favor y otros en contra.

"Hay muchos problemas éticos importantes en el sector médico de Birmania. No quiero que pierdan el tiempo preocupándose por cuestiones menores como mi modelaje", sostuvo Mwe San, quien concluyó que no renunciará a su profesión como modelo, independientemente de a lo que se enfrente.