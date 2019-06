Cerró la semana y siguen negociando

29/06/2019 - 23:44 Deportivo

Mientras buena parte del plantel cerró la primera semana de trabajo, la dirigencia sigue a la búsqueda de refuerzos. Central Córdoba sigue con la pretemporada y aunque ayer no se confirmaron más incorporaciones, la dirigencia, junto al entrenador Gustavo “Sapito” Coleoni, trabajan para conseguir más refuerzos.

Cuando todo parecía encaminarse para sumar al arquero Guillermo Sara, la negociación no prosperó y de esta manera, el ex Boca (actualmente en Lanús), no llegará al conjunto ferroviario. De esta manera, la dirigencia continúa negociando para sumar un arquero, puesto en el que necesita reforzarse ya que César Taborda no seguirá en el Ferro.

Además, en las últimas horas surgió el nombre del volante catamarqueño Saúl Sadam Nelle, quien tendría chances de llegar a Central Córdoba. El mediocampista surgió en Independiente, club con el que tuvo algunos minutos en Primera división en 2016. Luego pasó por Los Andes (temporada (2016/17), Almagro (2017/18) y Defensores de Belgrano (su club actual). Central Córdoba ya cuenta con Juan Galeano, Nicolás Miracco, Marcelo Meli, Andrés Lioi y Juan Pablo Ruiz Gómez.

La mayoría de estos jugadores, se presentará mañana a entrenar con el plantel dirigido por Coleoni, ya que varios tienen contratos en sus anteriores clubes hasta hoy, 30 de junio.