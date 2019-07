Así se vio, desde otra cámara, el penal de Alves al "Kun" Agüero

03/07/2019 - 10:28 Deportivo

La derrota y eliminación de Argentina en la Copa América sigue dando que hablar. Ahora, comenzó a circular un video en las redes sociales, que muestra el clarísimo penal de Dani Alves a Sergio Agüero, desde un ángulo que no se mostró en televisión.

El video muestra cómo el lateral brasileño se llevó puesto al "Kun" Agüero que se preparaba para recibir un pase. El árbitro, tenía la atención puesta en el otro sector de la cancha, donde tenían la pelota. Sin embargo, el VAR no participó advirtiéndole la situación para que la revise.

"El VAR funcionó muy bien hasta hoy. Es increíble. El árbitro me habló y me dijo 'me avisan que no hubo nada', y puede que no lo haya visto, pero es raro que no lo haya visto ninguno de los jueces del VAR. Yo siento el toque de Dani Alves y caigo. Ni lo revisaron. Después llega la contra y Brasil mete el segundo gol", dijo el delantero del Manchester City tras el partido.

Por su parte, Alves dio una versión completamente distinta de los hechos y pidió dejar de dar vueltas en algo "que no existió".

"Él me pega un pisotón en el pie, por eso pienso que se fue al suelo. No pienso que estamos acá para hablar de lo sucedido. Nuestro partido fue tan brillante que no podemos encerrarnos en eso. Creamos ocasiones, las que tuvimos las transformamos en gol. Eso marcó el partido", dijo contundente.