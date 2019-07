En Tráfico se jugará la cuarta fecha del torneo Antonio Segura

13/07/2019 - 08:42 Interior

CHOYA (C) La Asociación del Fútbol Amateur Friense programó para hoy desde las 13, el cuarto capítulo del campeonato denominado Antonio "Toño" Segura. El mismo se disputará de manera íntegra en el club Instituto Tráfico de la "Ciudad de la Amistad".

El programa completo será: Autoservicio Hernán vs Loma Negra; Los Sanjuaninos vs Tiro Federal; Barrio Oeste vs M y M Deportes; Los Cuervos vs Bar Frida; Despensa Virgen del Valle vs Profesor Véliz y Ferretería Simón vs Influencia.

La tabla de posiciones es la siguiente: Profesor Veliz, Barrio Oeste y Los Cuervos 7; Influencia y Bar Frida 6; Despensa Virgen del Valle y Autoservicio Hernán 4.