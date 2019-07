Muere sonidista que iba a trabajar para el show de una banda cuartetera

15/07/2019 - 06:45 Policiales

Un conocido sonidista dejó de existir ayer a la madrugada, tras una mortal descompensación y mientras se trasladaba a trabajar para una banda cuartetera.

La víctima es Fernando Murguía, también empleado municipal, cuya tragedia generó muestras de dolor y solidaridad para con su familia.

En las redes sociales, los amigos recordaron anécdotas y se manifestaron con pesar. Todos lo tenían como protagonista de la noche, en boliches y recitales.

Tenía 40 años y falleció a raíz de un problema cardíaco, de acuerdo con lo manifestado por su entorno familiar, que anoche lo despedía en su hogar ubicado en calle San Juan del Bº Primera Junta.

Los mensajes

“Te fuiste, querido amigo de la noche. Qué decirte, solo que estés adonde estés ilumines a tu familia. Que descanses en paz, Fernando. Una tristeza que no lo puedo creer”.

Otro amigo escribió: “No puedo creer hermano lo que te pasó, Fernando Murguia. La verdad me dejaste mal, hermano. Este recuerdo me lo guardo, hermano. Gracias por muchas oportunidades que me diste en cada escenario. Que descanses en paz, hermano, y brille esa hermosa luz que no tiene fin”.

Una entrañable amiga le destinó extensas líneas. “Tenías ganas de volver... yo iba a estar ahí para ayudarte... tenías ganas de entrenar conmigo en el gym, yo te insistía tanto para hacerlo.

Tenías planes con tu mujer... Eras bueno de verdad. Nunca una maldad, siempre positivo. Sufrías por tu mamá y ahora te está esperando allá en el cielo para recibirte”.

El propio Héctor Kairuz también lo despidió, en nombre de Los Alfiles.

“Mil veces nos hiciste sonido. Con tu buena onda todo salía bien. Hoy debemos despedirte con gran sorpresa y dolor. Q.E.P.D. Fernando Murguía. Tus amigos, Los Alfiles”.