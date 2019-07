Se completó la cuarta fecha de las divisiones inferiores

16/07/2019 - 22:07 Semillero

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Se completó la cuarta fecha del torneo que organiza el Consejo Auxiliar de las divisiones inferiores de la Liga Termense de Fútbol. Los partidos se jugaron durante el sábado y domingo en la cancha de Herrera el Alto correspondiente a las categorías sub 13, 15, 17 y 19.

Sábado, Sub 13: Los Dorados 5, Sector el Alto 0 y Legresti 2, Belgrano 0. Sub 15: Los Dorados 7, Sector el Alto 0 y Legresti 0, Belgrano 0. Sub 17: Los Dorados 3, Sector el Alto 0 y Legresti 1, Belgrano 0. Sub 19: Adela 2, Termas 0.

Domingo, Sub 13: San Martín 0, 25 de Mayo 0 y Herrera el Alto 0, Colonia Tinco 0. Sub 15: Villa Balnearia 0, 25 de Mayo 0. Sub 17: La Costanera 0, Villa Nueva 2; Villa Balnearia 1, 25 de Mayo 0 y Herrera el Alto 1, Colonia Tinco 0. Sub 19: Villa Balnearia 2, 25 de Mayo 3.

Posiciones, Sub 13: Sebastián Legresti 9; Los Dorados 6; Colonia Tinco 5; Belgrano y San Martín 4; Sector el Alto, Villa Nueva y 25 de Mayo 2; barrio Adela y Herrera el Alto 1.

Sub 15: Los Dorados 6; Villa Balnearia y 25 de Mayo 4; Sebastián Legresti, Belgrano, Colonia Tinco y Sector el Alto 1.

Sub 17: Los Dorados y Villa Balnearia 9; Sebastián Legresti, Vinará y Herrera el Alto 6; Belgrano y Villa Nueva 4; 25 de Mayo, Sector el Alto y Colonia Tinco 3; Termas y Colonia Tinco 0.

Sub 19: Los Dorados y 25 de Mayo 6; Villa Balnearia 5; barrio Adela 4; Belgrano 3; La Costanera 2; Vinará 1; Termas y Colonia Tinco 0.