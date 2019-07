Se puso un condón en el pie para dar una increíble lección

18/07/2019 - 23:06 Mundo Web

Valeria, es una usuaria de Twitter que compartió una foto de su pie cubierto por un preservativo con el fin de darle una lección a todos. La publicación se convirtió en furor en la red social consiguiendo más de de 8.800 "retweets" y 51.800 "me gusta".

@valespinolaa decidió cubrir su pie con un condón y mostrar lo flexible y "cómodo" que es. La idea fue de su psicóloga, a quien le contó que había tenido una expareja que no quería usar profiláctico porque "le apretaba".

"Gente, tuve un ex que me decía que no usaba condon porque supuestamente 'le apretaba'. Le conté a mi psicóloga y se cago de la risa. Me mandó ponerme un condon en mi pie a ver si me apretaba JAJAJAJAJAJA ni siento y es re cómodo, se puede usar como media? Mmm", publicó en su cuenta de twitter.

Siguiendo el hilo de la publicación, hizo un descargo con el fin de dejarle una enseñanza a todos aquellos que piensan de la misma manera que su exnovio.

"Nunca dejen que un pelotudo les diga para coger sin condon. Ni una excusa es válida, no vale la pena estresarse por si va a salir positivo o negativo. Si no quiere usar, otro va a querer tener sexo contigo responsablemente", continuó

