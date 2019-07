Tres glorias ferroviarias palpitaron el estreno de hoy

28/07/2019 - 01:56 Deportivo

Sin dudas, el duelo de hoy en Rosario será seguido con mucha atención en Santiago del Estero. Los hinchas “ferroviarios” vivirán una jornada festiva, con este debut en la Superliga.

Y más especial aún para los jugadores que, en diferentes épocas, supieron defender la camiseta del equipo del Oeste.

Varias de las glorias de Central Córdoba, palpitaron ayer con EL LIBERAL lo que será el debut del “Ferro” hoy por la Superliga ante Newell’s. Alfredo Mackeprang, Luis Américo Valoy y Juan Carlos Alurralde, opinaron sobre este día histórico para el fútbol santiagueño.

ALFREDO “POLO” MACKEPRANG: “La alegría de que hayamos vuelto a estar en los altos conceptos del futbol del país es muy grande. No va a ser fácil. Si River, Boca o Racing compran diez jugadores para armar un equipo y a veces no lo logran, imagino que para el resto también es muy difícil. Central va a sentir el cambio de categoría. No es lo mismo competir en el ascenso que en Primera. Nosotros sufrimos eso con Central hace 50 años. Decían que si jugábamos de día para que los porteños sufran el calor, pero no se hace diferencia con eso. Esperemos que la preparación física sea buena para que no se note tanto la diferencia.

Newell’s siempre tuvo buenos jugadores y buenos equipos- Le va a costar a Central ir a Rosario y hacer bien las cosas. Con Talleres le costó en el arranque. Debe estar bien parado en la cancha y responder en todas las líneas. Central tiene algunos jugadores que son buenos. Casi no vimos a este Central Córdoba, así que vamos a ver cómo funciona en lo colectivo. No es fácil armar un buen equipo y que rinda”.

LUIS AMÉRICO VALOY: “Esto es un hecho histórico para el futbol de Santiago. Son muchos los que jamás pensaron que Central Córdoba esté jugando hoy la Superliga. Será algo importantísimo y ojalá que se pueda hacer un buen partido ante Newell’s. Será clave comenzar bien o al menos traerse puntos desde Rosario.

En Rosario se vive el fútbol con mucha pasión y Central Córdoba se medirá ante un rival que está acostumbrado a jugar en un estadio lleno. Seguramente, los jugadores que llegaron a Central se deben estar adaptando a este nuevo desafío y al equipo. Llegaron casi 20 jugadores nuevos. Se tendrán que ir acomodando las piezas a medida que pasen los partidos. Este debut toca de visitante y será durísimo. Pero la Superliga es así. Racing, el viernes, no pudo ganar en su cancha y estamos hablando del último campeón. La competencia es durísima.

Espero este debut de Central con mucha expectativa. Nunca me gustó, ni como jugador ni como técnico, hacer pronósticos. Esperemos que el equipo pueda rendir y traerse una victoria. Sería fantástico. Para eso, debe hacer bien las cosas ante un rival que será complicado”.

JUAN CARLOS ALURRALDE

“Era lo único que faltaba con Central Córdoba. Jugué en las categorías de ascenso y verlo hoy en Primera es como cumplir un sueño. Ver al club que amo, codearse con los grandes me provoca una alegría inmensa.

Empezar con el promedio en cero, es un arma de doble filo. Sabemos que debemos sumar más del cincuenta por ciento de los puntos y eso no es fácil, más en una competencia que no conocemos, pero hay que tener fe. Todavía estamos a ciega porque no lo vimos funcionar, pero confío en las condiciones de Coleoni, que ya demostró ser un buen entrenador y ojalá nos acompañe la suerte.

No tenemos un plantel de renombre, pero prefiero jugadores que estén en actividad total y que tengan las ganas de mostrarse, por encima de jugadores que están en su tramo final de la carrera. Me gustó cómo se reforzó y a pesar del poco tiempo espero que puedan responder en la cancha.

Yo sueño con un triunfo, pero soy consciente de lo complicado que es. Un empate, no sería malo. Lo ideal es comenzar con el pie derecho y en la cancha somos once contra once”.