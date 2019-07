VIDEO | Susana se divirtió imitando a "Diosito" de El Marginal

29/07/2019 - 13:54 Pura Vida

Susana Giménez, recibió ayer en su living a Nicolás Furtado, quien le da vida al personaje de "Diosito" en El Marginal, la serie más exitosa del momento.

Luego de haber comentado lo sacrificado que es grabar durante 10 horas diarias y resaltando lo bien que las pasa, "Nico" y "Su" protagonizaron una escena más que divertida, que hizo que todo el público les dedique aplausos.

Todo comenzó cuando Susana imitó a Nicolás casi de forma involuntaria: "...Se nota la buena onda. La relación que vos tenés con tu hermano (Claudio Rissi). Por más que estén todo el día: 'pelotudo', 'puto'…".

"¿Qué dijiste que se escuchó?", le preguntó, pícaro, Furtado. "No, lo dije despacio", se defendió Susana. "Yo escuché, 'pelotudo'", le retrucó el actor. "¿Salió? Bueno, no. ¡Ay, no quiero! Pero es que es así… Igual, se nota que se aman. Eso es increíble", agregó mientras se reía.

Luego, su producción le dijo que le pida a Nicolás que le enseñe a hablar como su personaje, a lo que ella respondió de inmediato: "No, yo sé hablar como Diosito".

Furtado le pidió que y ella rápidamente le respondió con la voz del personaje: "Pero no sé… ¡Qué sé yo! '¡Qué te pasa!'".

Luego, fue por más e imitó a Rissi hablando con Diosito. "Yo te digo: 'Esto parece una villa, Marito'. Y vos me contestás: 'Esto es una villa, Diosito'. Pero toda seria, como hace Claudio Rissi", pidió el actor uruguayo.

Susana aceptó el desafío. Y no solo se lució haciendo el personaje, sino que además remató el diálogo agregando una línea: "¡Este es más boludo!".

"Es genial, me encantó. Qué bueno, cómo me gustaría hacer un personaje así", finalizó mientras se reía y brindaba con Nicolás.