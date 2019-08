Delfina Chaves, la revelación de la ficción más vista

31/07/2019 - 20:43 Pura Vida

La telenovela “Argentina, Tierra de Amor y Venganza”, que llega a Santiago del Estero a través del Canal 12 de Tele Imagen Codificada (TIC), es lo más visto de la televisión y arrasa con el rating. Y si bien la ficción generó desde sus comienzos una gran expectativa por la presencia de Eugenia “China” Suárez y su pareja en la vida real, el actor chileno, Benjamín Vicuña, lo cierto es que Delfina Chaves concentró la atención del público transformándose en la gran revelación con un papel protagónico que la une tanto al personaje de Vicuña como al que encarna el actor español Albert Baró.

Encarnando a Lucía Morel en “Argentina, Tierra de Amor y Venganza” (ATAV), Delfina logra mostrar capítulo tras capítulo su talento para la actuación; mientras su personaje consigue cautivar la sensibilidad de los televidentes con una dura historia de amor que involucra un romance disputado entre Torcuato Ferreyra (Vicuña) y Bruno Salvat (Baró).

Tras haber asumido previamente distintos papeles secundarios en producciones como “La Leona” y “Amar después de amar”, ambas ficciones de Telefé, ATAV le dio la oportunidad a la actriz de interpretar un rol más protagónico en una ficción que lidera el prime time del canal comandado por Adrián Suar y que logra posicionarse como el programa más visto en varias ocasiones, dejando atrás incluso al show de Marcelo Tinelli, que en la última semana logró ubicarse segundo en el ranking de lo más visto.

El reto, que exige la interpretación de una hija mayor de una familia acomodada, fue perfectamente asumido por Delfina Chaves, que con 23 años logró demostrar que está a la altura del desafío dándole vida a un personaje curioso, sensible y valiente.

“Fue muy intenso y sigue siendo muy intenso, sigo igual de nerviosa que el primer día. Esto es un desafío enorme, nunca había sido protagonista en una tira diaria. El ritmo es muy grande y yo voy a otra velocidad, así que fue adaptarme, pero me re costó”, dijo Delfina sobre las exigencias de su papel en la ficción.

“Argentina, Tierra de Amor y Venganza” es sin dudas la novela éxito del año. La historia ambientada en la Buenos Aires de finales de la década del 30 tiene a la audiencia cautiva, y la mayoría de los días es el programa más visto con un rating cercano a los 15 puntos.

La historia de amor gira en torno a Raquel (“China” Súarez), una polaca traída engañada a la Argentina para ser vendida como prostituta, y Aldo (Gonzalo Heredia), un joven que forma parte de la organización de trata y que luego, gracias al amor, se redime convirtiéndose casi en un justiciero.

El otro amor contrariado lo conforman Bruno (Baró) y Lucía (Chaves), la joven pareja que no puede vivir su historia en paz ya que se interpone Torcuato (Vicuña), quien lo había traicionado en la guerra. No solo le robó toda su fortuna, sino que también se casó con Lucia, aun sabiendo que ella no lo amaba.

El éxito de la telenovela también está dado por el realismo escenográfico que acompaña la interpretación de los actores, algo que a muchos hace recordar a antiguos productos como “La extraña dama”, en los 80, o “Más allá del horizonte”, en los 90.

Ayer se emitió el capítulo 97, y ya se están grabando escenas que van desde el capítulo 105 al 140, es decir, como pocas veces pasa en la televisión, hay casi 40 capítulos adelantados. La tira se empezó a grabar a principio de enero y el primer episodio se emitió el 11 de marzo. Suar volvió a convertirse en dueño del éxito con esta ficción. l