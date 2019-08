Olímpico presentó a Leo Gutiérrez como DT

05/08/2019 - 13:24 Deportivo

Olímpico de La Banda comienza una nueva etapa deportiva y lo hará con un nuevo entrenador. Se trata de Leonardo Gutiérrez, quien fue presentado oficialmente hoy en conferencia de prensa en la ciudad de La Banda.

“Es un placer estar en el club. Me sorprendió cuando me llamaron. No esperaba que me llamaran después de una buena temporada que tuvo Olímpico para que forme parte de su proyecto. Me ilusionó al toque. Ni lo pensé. Hablé con Oscar (por el presidente del Negro, Oscar Ledesma Abdala) y estaba sumamente ilusionado por venir y de ponerme a trabajar con la gente del club y para el club”, expresó el flamante técnico que estuvo acompañado en la presentación oficial por el titular de Olímpico, Oscar Ledesma Abdala.

Te recomendamos: Olímpico será sede en la fase de grupos de la Liga Sudamericana de Básquet

Tambien estuvieron en la oportunidad, el intendente de la ciudad de Las Banda, Pablo Mirolo, y el tesorero de la entidad deportiva, José Gómez Pons, respectivamente.

Luego acotó: “Estoy contento porque es un lugar que se respira básquet. No era fácil salir y alejarme de la familia, pero es lo que me apasiona estar en el básquet. Lo hice desde los 15 años y profesionalmente y quiero hacerlo por mucho tiempo más. Hablé con la familia (vive en Mar del Plata) y le dije la decisión que había tomado”.