El americanismo sanmartiniano

17/08/2019 - 09:09 Opinión





Siempre para esta fecha, los argentinos intentamos reencontrarnos con el pensamiento y la acción del General José Francisco de San Martín.

Repasamos su gesta emancipadora como el mayor ejemplo de patriotismo y nos conformamos con esta recordación, sin darnos cuenta que dejamos de lado lo más importante: un reencuentro con los valores morales y éticos que fundamentaron su vida privada y pública. Esto quiere decir que la mayoría se priva de profundizar la inmensa riqueza de sus enseñanzas civiles, políticas, económicas y culturales.

Es consenso entre los historiadores que la libertad de América del Sud fue la idea fuerza que guió todo el proceso libertario sanmartiniano. Sus propias palabras lo demuestran:

- 13 de marzo de 1819. Carta a José Gervasio de Artigas (caudillo de la Banda Oriental): “no tengo más pretensiones que la felicidad de la patria”

- 22 de julio de 1820. Proclama a las Provincias Unidas del Río de la Plata: “no puedo menos que comprometer mi existencia y mi honor por la causa de mi patria… desde que volví a mi patria su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado”.

Pero, ¿cuál es el concepto o idea de patria que manejaban aquellos hombres? Las proclamas y otros documentos escritos por el prócer nos lo revelan. Ellos encuadran la idea con dimensión continental, se refieren a la patria sudamericana que más tarde se definiría como Patria Grande.

Es decir, San Martín se nos presenta como un militar “americano” antes que “argentino”, identificación compartida por Manuel Belgrano, Martín M. de Güemes,O´Higgins, Artigas y Simón Bolívar. Idea concretada, por ejemplo, en el ejército Libertador que estuvo compuesto por soldados argentinos, chilenos, peruanos, negros esclavos, mestizos, criollos, gauchos y aborígenes. He allí toda la diversidad heterogénea del componente étnico, social y cultural americano.

Después de estos párrafos entendidos como prólogo conceptual aclaratorio, enfoquémonos en el desarrollo del proceso emancipador sanmartiniano que fue la llave que garantizó definitivamente la independencia de toda la América del Sur, abriendo camino a la victoria final de Simón Bolívar sobre los últimos baluartes españoles en el continente.

Abundan escritos de distinto género literario utilizados por sus autores para distorsionar o falsear, sin prueba valedera, los auténticos objetivos de su misión en América.

Algunos lo presentan como agente inglés o francés; otros, que solo buscaba satisfacer sus ambiciones de poder haciéndose coronar emperador americano. Unos y otros no ven (o no quieren ver) que las acciones militares y políticas de San Martín no son antihispánicas ni mucho menos, probritánicas.

Es tiempo ya de desenmascarar esas falsías y afirmar con todas las letras, y para siempre, que el proyecto sanmartiniano fue antiabsolutista y proamericanista; acción decidida e irreductible por inaugurar una sociedad emancipada de la oprobiosa tiranía del absolutismo monárquico, cualquiera sea su bandera.Para convencernos de esta verdad, nada mejor que introducirnos con profundidad en la ideología sanmartiniana.

El general San Martín vivió, desde muy joven, la experiencia del régimen monárquico absolutista español, incluso le sirvió como soldado. La prepotencia y autoritarismo del despotismo en América Latina le parecía una injusticia grave que no merecían padecer sus hermanos americanos.

La influencia del pensamiento ilustrado de finales del siglo XVIII es claro en su determinación de abandonar Europa para ser parte de la revolución americana que él vislumbraba como un hecho irreversible.

Tampoco debemos esconder que el triunfo de la gesta sanmartiniana fue posible, en gran medida, a la movilización social que impulsó entre los pueblos su promesa. Todos ellos, en su medida y de acuerdo a sus intereses, creyeron en la promesa del Gral. San Martín: crear una nación libre y soberana.

¿Cómo imaginó el prócer esa nueva nación y de qué manera imaginaba su construcción? La idea de nación es la que expresa el Acta de Declaración de la Independencia (1816) “de las Provincias Unidas de América del Sur” de donde se infiere que la idea de nación, si conceptualmente era indefinida, tenía como horizonte espacial todo el territorio del Cono Sur Americano, así se entendía entonces la expresión “patria americana” que se repite en muchos documentos de la época. Respecto de su construcción el Libertador siempre manifestó su ideal de un Estado, con un “gobierno vigoroso” que fuera capaz de evitar las divisiones y la anarquía entre las nuevas naciones. Su preferencia por una monarquía constitucional, gobierno cuya principal preocupación sería educar a los nuevos ciudadanos en el conocimiento de sus derechos, garantías y obligaciones y así capacitarse para elegir el gobierno que mejor les pareciera.

En síntesis: monarquía constitucional – república – democracia era el camino que inevitablemente debía conducir al Estado moderno americano cuyos fundamentos serían la igualdad civil y jurídica, el respeto a las leyes, espacialmente a la Constitución y un Poder Judicial probo que dictaminara con mayor justicia al beneficio del bienestar y progreso general de la Nación y sus habitantes.

En algún recodo de nuestro camino histórico decidimos alejarnos de este programa con las graves consecuencias que hoy se nos presentan.