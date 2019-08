Facu Isa sin Mundial: Una decisión a la que hay que buscarle razones afuera de la cancha

19/08/2019 - 23:52 Opinión

Leí tres veces la lista porque pensé que lo estaba haciendo mal, que me salteaba su nombre o algo así…pero no, Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, decidió que nuestro Facundo Isa no será parte del plantel mundialista que irá a Japón, en una decisión que convulsionó al rugby argentino, por lo que Facu representó en los últimos años, por la expectativa que había generado su retorno a la selección y finalmente, por lo efímero que termino siendo el reencuentro.

Resulta difícil de comprender desde lo meramente deportivo, desde las cualidades técnicas, físicas y anímicas; desde la experiencia y las muestras probadas de calidad que dio en Los Pumas, que Facundo quede al margen de la lista de 31 jugadores que nos representarán. La de Ledesma es de esas decisiones que casi nos obligan a pensar en otros factores para entenderlas…

Facu sabía al aceptar la propuesta de continuar su carrera en Francia, que su romance con Los Pumas se interrumpiría. La determinación de la UAR de potenciar a Jaguares, de consolidar un proyecto con los mejores adentros del país, tenía como “castigo” para todos aquellos que elijan el Hemisferio Norte (Inglaterra y Francia principalmente), no vestir la camiseta nacional.

Lo aceptó con la esperanza de que esa decisión en algún momento se modificaría; los malos resultados de Los Pumas en las ultimas temporadas, llegando a fin de año con un grupo desgastado, que tuvo que soportar la temporada dura de Jaguares y luego el Championship, prácticamente forzó a la UAR, con el Mundial a la vuelta de la esquina, a revertir aquella polémica decisión y después de varios años, el entrenador pudo elegir de manera libre a los mejores, estén donde estén.

Pero ¿que tan convencida está la UAR con esta determinación? A la luz de la convocatoria final (afuera Isa, afuera Santiago Cordero, ni siquiera tenido en cuenta Juan Imohff) es evidente que quienes están en el país, quienes se bancan la dura temporada con Jaguares y que además tuvieron un Super 12 involvidable alcanzando la final, tienen prioridad. Y eso es difícil de discutir, porque tiene que ver con un proyecto de desarrollar la base de jugadores de alto nivel.

Lo que cuesta entender es que uno de los mejores octavos del mundo, demostrado a nivel selección y clubes, “caiga en la volteada”. Nicolás Sanchez se fue pero está, porque su calidad y ascendencia en el grupo no se discute. Juan Figallo también, porque es clave en la primera línea- Como lo hubiese sido Facundo en la tercera…. Ledesma prefirió darle una chance a Rodrigo Bruni, quien tiene hasta aquí como experiencia, haber integrado Jaguares XV, el segundo equipo de la franquicia argentina.

Aquella partida de Facu a Francia estuvo rodeada de alguna polémica bastante bien maquillada. Las cosas entre el santiagueño y la UAR no quedaron igual. Tal vez esta decisión de Ledesma tenga que empezar a explicarse más por lo de afuera que por lo de adentro de la cancha.

Es verdad que los santiagueños nos acostumbramos más el ultimo tiempo y hoy, aún con el inagotable Negro Leguizamón y con Tomy Lezana dentro del plantel, tuvimos un sabor amargo cuando vimos a Facundo afuera. Pero esto que nos pasó a nosotros, le pasó al 90% del mundo del rugby argentino. Cada Mundial en cada disciplina, trae su polémica; el rugby ya trajo la suya. Algún día, sabremos bien por qué.