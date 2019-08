Nuevas imágenes del Titanic

22/08/2019 - 10:10 Mundo Web

Buenos Aires. Una ternera nació con dos cabezas en una institución agropecuaria ubicada en la localidad de Hilario Ascasubi al sur de la provincia. Sin embargo falleció 12 horas después. Según productores rurales se trata de un caso inusual.

El animal, fue parido por una vaca de la mezcla de Aberdeen Angus y Polled Hereford. Nació el miércoles pasadas las 14 horas en el establecimiento "Los Chimangos", cuyo propietario Fernando Dumrauf, de 76 años dijo en conversación con la agencia Telam: "A las dos de la tarde nació la ternera que hasta anoche estaba viva, respiraban las dos cabezas, se movían y berreaban pero esta mañana había muerto", además sostuvo que el animal "debe haber muerto a las 2 o 3 de la madrugada porque el cuerpito estaba caliente". "Nosotros estamos en el campo y controlamos la hacienda porque están en época de parir y yo a eso de las 12 vi a la vaca sola por lo que fui a mirar porque a veces puede tener problemas de parto", explicó, y contó que cuando se acercó "me encontré que asomaba algo y digo, bueno, la voy a dejar un rato tranquila y después voy a mirar".

Dumrauf sostuvo que a las 14 fue a ver a la vaca de nuevo y "había tenido un parto natural y estaba la ternera echada con las dos cabezas, algo increíble".

El animal no pudo amamantar porque "no se podía parar y según me explicó un veterinario de Ascasubi que consulté, la mitad del cuerpo responde a una cabeza mientras que la otra a la segunda", afirmó el hombre, que en toda su vida jamás vio algo similar.

"Me dijeron que es uno de los casos únicos en el mundo porque vivió alrededor de diez o doce horas, y generalmente nacen muertos o viven algunos minutos". "Es un caso curioso y aparte la vaca está perfecta porque estuvo alrededor de la ternera, comió y no tuvo problemas", culminó.

Personal de la "Asociación de Productores Rurales Villarino Sur" (APROVIS), y un veterinario de la localidad acudieron al establecimiento agropecuario, luego de que el productor notificara el insólito caso.

"Ellos (APROVIS) me decían que era un caso notable y que estuviera vivo tantas horas porque generalmente nacen muertos", insistió, y contó que "me dijeron que traslade al ternero a un freezer para conservarlo porque a lo mejor alguna institución vendría con el fin de estudiarlo".

Un grupo de investigadores “Caladan Oceanic” están realizando investigaciones marítimas, y en estos días estuvieron en la zona donde se hundió el Titanic, alla por 1912 al norte del Océano Atlántico.

Según anunció la productora “Atlantic Productions”, nadie había acudido al lugar en los últimos 15 años. Sin embargo, este grupo de exploradores ha conseguido registrar los restos del Titanic que aun se encuentran enterrados en el fondo del Océano, y publicar las imágenes de la expedición en un documental.

Esta operación se llevo a cabo a través de un sumergible tripulado, que demoro más de tres años en ser construido. Las personas a bordo, pudieron captar imágenes del estado actual del enorme barco, que se encuentra a una profundidad de casi 4000 mts, y a 600km de la costa de Canadá.

Para llevar a cabo el proceso, fue necesario que se sumerjan 5 veces a lo largo de 8 días, y así poder tomar las fotografías y las filmaciones en una calidad 4k, para poder mostrar el buque como nunca antes visto.