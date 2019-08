Se trata de la sustancia de mayor riesgo usada por los adolescentes

24/08/2019 - 22:22 Santiago

El vaping constituye hoy la sustancia de mayor riesgo usada por los adolescentes, según las autoridades estadounidenses, que dicen que se propaga con mayor velocidad que los cigarrillos, el alcohol, la marihuana y otras sustancias.

Para Francisco Toscano, en la sociedad “vapeadora” se plantean dos escenarios muy diferentes. El primero, el del hombre de 50 años que viene fumando hace 20 años dos paquetes de cigarrillos negros por día y apuesta a un plan para dejar de hacerlo consultado por un cardiólogo, un nutricionista y un psicólogo.

“Como una alternativa de corto plazo, vapear lo ayuda en la transición hacia dejar de fumar. Esto los cardiólogos lo apoyamos y avalamos como parte de la estrategia para la cesación tabáquica del paciente”, aseguró el especialista.

“Otro escenario -advirtió- es el de los jóvenes que lo toman como un divertimento, como algo que no produce ningún tipo de efecto, lo utilizan en reuniones y por entretenimiento. Utilizado de esta manera, los cardiólogos no lo vamos a apoyar jamás porque no solo produce daños y es perjudicial para la salud, sino que también es perjudicial para terceros”.

Se cree que vapear la nicotina es una alternativa más saludable a largo plazo para fumar cigarrillos, ya que proporciona menos químicos que causan cáncer que los productos combustibles tradicionales. Pero a medida que el uso del cigarrillo electrónico se ha vuelto más popular entre los adultos, para quienes está destinado, y los adolescentes, para quienes es ilegal, se han informado varios efectos secundarios aparentes.