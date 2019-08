Comenzó la acción para las divisiones formativas

27/08/2019 - 22:11 Semillero

Las divisiones formativas entraron en acción el sábado pasado, con una gran cantidad de partidos correspondientes a la primera fecha del Torneo 30 Años de la Asociación Atlética Quimsa.

En la categoría Preinfantiles, la única de carácter formativo/competitivo, prevalecieron los locales y el único triunfo de visitante fue el de Contadores BBC sobre Jorge Newbery por 70 a 61, en partido de la zona A.

Por su parte, Normal Banda inició la defensa del título con una contundente victoria sobre Fernández BBC por 86 a 18. El equipo de Diego Burgos se hizo fuerte en su cancha y ratificó su chapa de candidato.

En el estadio Ciudad, Quimsa Rojo jugó en gran nivel y se impuso a Huracán por 87 a 23 para confirmar será uno de los animadores de este torneo.

En cancha de Belgrano, el Verde impuso su jerarquía ante Almirante Brown, al que terminó derrotando por 77 a 24.

Por la zona B, Independiente BBC venció sin atenuantes a Saint Germain por 69 a 23, en el estadio Dr. Israel Parnás.

En el Vicente Rosales, Olímpico mostró varios chicos con buena fundamentación para vencer a Nicolás Avellaneda por 73 a 44.

En cancha de Red Star, el local desplegó un buen básquet y derrotó a Quimsa Azul por 80 a 23.

En el partido interzonal, Águilas de Pozo le ganó a Sportivo Loreto por 61 a 44, en un partido de trámite parejo, que se definió en el último cuarto.

Segunda fecha

El próximo sábado 31 se jugará la segunda fecha.

En la zona A se cumplirá la siguiente programación: Contadores BBC vs. Quimsa Rojo, Huracán vs. Belgrano, Almirante Brown vs. Bormal Banda y Fernández BBC vs. Águilas de Pozo Hondo.

En la zona B jugarán: Sportivo Colón vs. Red Star, Quimsa Azul vs. Olímpico, Nicolás Avellaneda vs. Independiente BBC y Saint Germain vs. Sportivo Loreto. Interzonal: Jorge Newbery vs. Atamisqui BBC.l