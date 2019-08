Dos que se afianzan arriba

27/08/2019 - 22:31 Semillero

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Se desarrolló una nueva fecha del torneo de inferiores que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de FÚtbol, en la cancha de Herrera el Alto. Los encuentros que se jugaron el sábado son los siguientes: Sub 13: Herrera el Alto venció a San Martín 2 a 1 y Los Dorados goleó 3 a 0 a Belgrano. En la sub 15, Los Dorados le ganó 2 a 0 a Belgrano. En el Sub 17, Herrera el Alto doblegó por 1 a 0 a Villa Balnearia y Los Dorados le ganó 3 a 1 a Belgrano. Por el sub 19, Belgrano y Los Dorados igualaron 2 a 2.

Por su parte el domingo se registraron los siguientes resultados: en la sub 13, Sebastián Legresti aplastó goleándolo por 5 a 0 a Colonia Tinco y Sector el Alto ganó los puntos por la no presentación de barrio Adela. En el sub 15, Colonia Tinco empató 2 a 2 con Sebastián Legresti. Por la sub 17, Colonia Tinco igualó 2 a 2 con Sebastián Legresti, 25 de Mayo goleó por 6 a 0 a Termas y Villa Nueva le ganó por 1 a 0 a Vinará. Por el sub 19, 25 de Mayo venció por 2 a 0 a Termas.

Principales posiciones:

Sub 13: Los Dorados 18; Herrera el Alto 14; Legresti 12; Colonia Tinco 11; Belgrano 10; 25 de Mayo 6.

Sub 15: Los Dorados 12; 25 de Mayo 7; Sebastián Legresti 5; Villa Balnearia y Belgrano 4. Sub 17: Los Dorados 21; Villa Balnearia y Herrera el Alto 18; Sebastián Legresti 15; 25 de Mayo y Vinará 11.

Sub 19: 25 de Mayo 15; Belgrano y Villa Balnearia 11; Los Dorados y Barrio Adela 10.l