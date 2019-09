04/09/2019 - 07:52 Opinión

4 DE SEPTIEMBRE: DÍA NACIONAL DEL INMIGRANTE.

Por Carlos Augusto Paskevicius Colectividad Lituana

Como todos los años en la Argentina, se celebra el 4 de septiembre el “Día Nacional del Inmigrante” desde que se la estableció mediante el Decreto Nº 21.430 del año 1949, siendo presidente Juan Domingo Perón.

Se eligió esa fecha para recordar la llegada de los inmigrantes al país en recuerdo de la disposición dictada por el Primer Triunvirato en 1812, que ofreciera “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio

El decreto de 1949 expresa que el documento del Triunvirato “fue, en verdad, el punto de partida de una ininterrumpida serie de actos de gobierno; que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración” y destaca “…la conveniencia de que se rinda un permanente y público homenaje al inmigrante de todas las épocas, que sumó sus esperanzas a la de los argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que ennobleció las artes, mejoró las industrias...

Te recomendamos: Hacia una Patria Federal

Y en Santiago del Estero esta evocación tan sentida viene realizándose a través de la Agrupación de Colectividades de Santiago del Estero, novel institución que naciera en el mes de Febrero del 2003, con motivo de estar próximos en aquella oportunidad al 450º aniversario de la fundación de nuestra “Madre de Ciudades”.

Esta entidad esta constituida por inmigrantes y descendientes de distintas colectividades residentes en Santiago del Estero. Hoy están nucleadas más de treinta etnias, y con el entusiasmo del primer día anhelan sus asociados y directivos de continuar incorporando nuevas colectividades e ir creciendo en el tiempo.

Es oportuno recordar en ésta oportunidad que hace más de ciento cincuenta años, millones de personas vinieron desde muy lejos para quedarse a vivir en la Argentina. Dejaron sus casas, sus familias y sus países de origen en busca de una vida mejor. Fueron varios los motivos que los impulsaron a iniciar éste viaje: buscaban un trabajo mejor, la posibilidad de tener su propia tierra para cultivar, escapar de guerras o de gobiernos que no aceptaban sus creencias o ideas .Eran los inmigrantes, venían del otro lado del mar. Bajaban de los barcos con sus enormes baúles o valijas en los que guardaban todo lo que habían elegido necesitar para la fundación de su nuevo destino.

Este homenaje, queridos hermanos santiagueños, no sólo es la ofrenda a aquellos hombres y mujeres, nuestros padres o abuelos, que un día dejaron sus patrias y vinieron en busca de paz, felicidad y trabajo, y que ayudaron a construir con su esfuerzo, con su tesón, con su sacrificio y aún con sus propias vidas ésta Patria chica y la Patria grande, sino tiene que ser un mensaje para las generaciones futuras que no sólo es recrear las características propias de cada colectividad: su idioma, sus comidas, trajes, bailes, música, artesanías, etc., cada vez que nos demos cita en la bellísima sede de la institución o en cualquier otro de nuestra dilatada provincia, debe ser además la toma de conciencia de los valores humanos que deben trascender a lo puramente material, esto es el respeto por la vida, el amor al prójimo, la defensa de la libertad, la lucha por la justicia y la unión de los pueblos, y fundamentalmente tiene que ser la pertinaz búsqueda de la paz para la felicidad de los seres humanos.

Te recomendamos: Prevención: nada de infartos ni ACV

El accionar de la Agrupación de Colectividades de Santiago del Estero, a imagen y semejanza de otras instituciones del medio, se desenvuelve en el marco de los ideales de tolerancia, ética, servicio, solidaridad, justicia y paz.

A los santiagueños, a las autoridades provinciales y municipales, a las instituciones culturales, a los artesanos y artistas de mi hermosa tierra, a las autoridades consulares, a los medios de difusión, a los integrantes de la Comisión Directiva de la Agrupación de Colectividades, a sus asociados, a los vecinos de mi querida ciudad que concurran a participar de los actos protocolares de este inolvidable día tengan siempre presente que muchos de nuestros inmigrantes nunca volvieron a ver su tierra natal; echaron raíces en la patria de sus hijos y se quedaron definitivamente a compartir el destino de un pueblo del que ya son una parte entrañable e inseparable, por ello la aventura inmigrante en Santiago del Estero intenta rescatar para la memoria definitiva de sus habitantes el espíritu de aquellos que vinieron a dejar marcas en la identidad y el porvenir de la provincia. Ahora que ya andamos en el siglo XXI y que el tiempo y las generaciones van tomando distancias, se trata de guardar para nuestro patrimonio común el rastro de ésa incomparable epopeya.

Te recomendamos: Redes sociales y linchamientos virtuales

Los inmigrantes siguen aquí, sus sangres fluyen en las sangres de las generaciones de hoy; sus rostros reaparecen en otras miradas, en otros gestos; sus historias están en nuestras historias, en la de cada uno y en la que compartimos como santiagueños, como argentinos.

A todos los abrazo con el corazón en ésta jornada que debe ser de unión por la vida y por la paz. ¡FELIZ DÍA! Queridos inmigrantes y sus descendientes.