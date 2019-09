Noveno capítulo para un certamen apasionante

05/09/2019 - 22:41 Deportivo

La Asociación de Futbolistas Amateur viene entusiasmado con el Torneo Apertura “Juan Ricartti y Juan Barreto” y motivos le sobran. Todos los sábados despunta en vicio en distintas canchas y con equipos de la C50 y C55 que sueñan con cumplir el objetivo al final del recorrido.

Para mañana está programado el noveno capítulo y con enfrentamientos que prometen estar a la altura de las circunstancias.

Programación

La cartelera de cotejos es la siguiente: en Asociación 1, 15, Despensa Mis Nietitos vs. Las Heras (50); 16.30, Arquitectos vs. Abogados (55). En Asociación 2, 15, Amigos de M. Acuña vs. Prof Educación Física (55); 16.30, Saravah vs. HD Lubric (55). En Logística, 15, San Carlos vs. Frutería Carlitos (50); 16.30, Amigos de Bolita vs. San Roque (55). En Del Sur, 15, Campeones del 28 vs. Maestros (50); 16.30, Nuevo Loreto vs. Chacarita (55). En Banco Provincia, 15, Super Colón vs. RC Refrigerc (55) y Banco Provincia vs. Campeones del 28 (55). En Sportivo Loreto, 16.30, Loreto Srs vs. Sitravice Ipvu (55). En Zanjón, 15, Veteranos de Güemes vs. Los Maestros Srs (55) y Zanjón vs. Escuela 102 (50). En San Isidro, 16.30, Villa Hortencia vs. Puente Alsina. En Ingenieros, 16.30, Ténicos vs. Rabenar (55). En Alte Brown, 16.30, Alte Brown vs. Rabenar.l