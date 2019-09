"Lluvia de críticas" contra Mirtha por las incómodas preguntas que le hizo a Massaccesi

09/09/2019 - 11:16 Pura Vida

El reconocido periodista Mario Massaccesi fue uno de los invitados a la mesa de "Almorzando con Mirtha Legrand", en donde terminó viviendo un incómodo momento por una fuerte pregunta de la conductora.

"Una vez, aquí sentado, dijiste que tenías un secreto que jamás le habías dicho a tu familia… ¿Seguís sin confesarlo?", le preguntó "La Chiqui" y él le respondió contundente: "No me gusta la palabra confesión. Es una situación muy dolorosa que viví, muy fea, que lógicamente ha marcado mi vida".

"Yo salí solo y hui hacia adelante con este sueño, yo sabía lo que quería hacer en mi vida. Siempre digo que el periodismo me salvó de todas las maneras que una persona se pueda salvar. Tenía muy claro a dónde tenía que ir. Entonces no me quedé en el drama", agregó, siento interrumpido por Mirtha, quien le dijo: "Qué analítico que sos".





Incómodo, Massaccesi le respondió: "Bueno, es que trabajé mucho para poder sanar el dolor. Yo me ocupé sobre todo de ser feliz: trato y soy feliz cada instante de mi vida, aun en aquellos momentos desagradables. Toda la felicidad que he vivido, sobre todo desde los 33 años a esta parte, ha compensado el dolor que tuve cuando era chico, adolescente y joven".





Lejos de cambiar de tema, Mirtha le preguntó: ¿Fuiste violado? Y el periodista le respondió: "No lo voy a decir. Nunca lo voy a decir, fue mucho más que eso. Fue dramático. Y tengo el respeto de mi familia. Pertenece al ámbito de la intimidad. Yo considero que hay un límite de protección con uno mismo, salvo que uno tenga ganas de contarlo".

"Ahora se cuenta todo en televisión", le dijo Mirtha, insistente en obtener el testimonio. En ese momento, la actriz Carla Quevedo la interrumpió y le dijo: "Hay que respetar el tiempo de la víctima que habla cuando puede, no cuando se quiere o se espera que hable".

Finalmente, Massaccesi dijo que luego de haber contado que había vivido un episodio traumático en una visita anterior al programa, su familia se comunicó con él. "'Nosotros estamos con los brazos abiertos… Sabemos quién sos, sabemos la clase de persona que sos, el laburante que sos, el soñador que siempre fuiste, y nosotros admiramos eso. Lo único que podemos hacer es tener los brazos abiertos, si vos querés acá estamos; si no, está bien igual'".

Tras no poder revelar el secreto del periodista, Mirtha fue por más: ¿Alguna vez te enamoraste?, le dijo. A lo que Mario respondió: “No, soy un bicho raro". ¿No sabés lo que es el amor?", repreguntó, extrañada, la conductora. "Nunca viví en un proyecto de pareja, soy el perro verde de mi familia. Mucha gente pertenece al 'club de solos y solas', lo que pasa es que ser soltero tiene mala prensa".

Casi al finalizar el programa, minutos después de vivir este incómodo momento, Mirtha se disculpó con el periodista. "Perdón si te pregunté algo que te molestara". En las redes sociales, las críticas a la conductora se multiplicaron, tratándola de desubicada.

No es una pregunta inapropiada ni tampoco incómoda. Simplemente es una falta de respeto difícil de explicar. Desubicación total de una señora que perdió todo freno inhibitorio. — Hernán (@DiazHernan443) September 8, 2019