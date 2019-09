Condenaron el periodista Lucas Carrasco a 9 años por abuso sexual agravado

11/09/2019 - 18:02 País

Este miércoles y en juicio oral y público, el periodista Lucas Carrasco fue encontrado culpable de "abuso sexual agravado", y condenado a 9 años de prisión.

Tras una semana, el día de hoy se llevó a cabo la segunda audiencia en el sexto piso del Palacio de Justicia y comenzó a las 12.30, cuando el defensor del periodista, Guillermo Bartorelli, brindó su alegato.

El pasado miércoles, el fiscal que interviene en el proceso, Ariel Yapur, pidió una pena de 7 años de prisión por considerar que se probó que Carrasco, ex panelista de “6, 7, 8” sometió a una joven sin su consentimiento en 2013.

Aquel día, el acusado pidió la palabra y aseguró que era inocente. En esa misma línea, argumentó: "No soy un violador, la mera cuestión de la palabra me da vergüenza. Pude haber destratado a alguien, ser irrespetuoso, pero de ahí a cometer un delito. No soy una persona violenta, no he recibido en toda mi vida una denuncia por violencia y he convivido con cuatro chicas", argumentó.

Seguidamente afirmó que la causa se trataba de una "persecución política" por su "distanciamiento con el kirchnerismo" y destacó que no tenía denuncias previas de violencia de género de exparejas.

Finalmente, la jueza Ana Dieta De Herrero, la misma magistrada que integró el tribunal que condenó al cantante Cristian Aldana por "abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores", condenó hoy a Lucas Carrasco a 9 años de prisión por la acusación de Sofía Otero. Sin embargo, lo absolvió por la denuncia de otra joven que afirmaba que el periodista había obligado a practicarle sexo oral.