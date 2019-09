“Tres puntos son tres lingotes de oro”

13/09/2019 - 08:59 Deportivo

Central Córdoba se presentará mañana en su estadio ante Defensa y Justicia, con la necesidad imperiosa de ganar, y su entrenador, Gustavo Coleoni, así lo entiende, pero es muy optimista al respecto.

“Hemos trabajado bien, hemos hecho una buena semana, hemos tocado todos los detalles que deberíamos tocar para llegar de la mejor manera para el partido del sábado. Cada partido son tres puntos y tres puntos para nosotros son tres lingotes de oro. Estoy entusiasmado por la semana que hemos hecho, por la charla que hemos tenido. Estoy feliz y esperemos tratar de estar a la altura”, dijo en conferencia de prensa.

Consultado sobre cómo planteará el partido mañana, respondió: “El primer tiempo contra Villa Mitre no creo que hagamos. Más allá del diseño y del dibujo táctico, hay una esencia del equipo de ir para adelante, de atosigar, de intentar en función del juego. Y si no se puede con el juego, con la actitud de poner incómodo al rival. Esa es nuestra idea. Yo sueño con que nuestro equipo tenga intensidad, tenga voracidad, tenga juego. Y que a Defensa le pase lo mismo que a Racing y a Atlético Tucumán, que no la pasaron bien, deportivamente, acá”.

Coleoni espera que el elenco de Florencio Varela no lo complique como lo hizo Villa Mitre. “Deberíamos jugar mejor con rivales de categorías más bajas, pero se dio que no encontramos el partido en el primer tiempo contra Villa Mitre porque no incomodó. En este caso, Defensa y Justicia es un equipo corredor, intenso, rápido y si nosotros no estamos alerta en la recuperación y el retroceso la podemos pasar mal, como todo equipo de Superliga, porque en Superliga aprendimos que el mínimo error, se paga. Así que desandando el camino, aprendiendo durante el juego y acomodándonos a la categoría, sabemos que no podemos distraernos, no podemos relajarnos. Imagino a nuestro equipo, ayudado por la gente, empujando para que los tres puntos queden acá”, explicó.

Sobre la falta de gol en Superliga, opinó: “Espero que llegue pronto porque el equipo ha ido creciendo en el juego, en el funcionamiento y haciéndose dueño de los partidos y no inquilino. El tema es ser dueño del partido y no inquilino del rival que te lleva y te trae, como nos pasó el primer tiempo con Talleres. Es una parte de la que nos tenemos que ocupar, es difícil porque uno tiene que trabajar para que el equipo llegue, genere las situaciones. Después, se erran hasta los penales. Pero me preocuparía si no generáramos situaciones de gol.

Por último, elogió a Jonathan Herrera, que viene de marcar su primer gol en Central, en Copa Argentina: “Ojalá para Jonhi sea su punto de partida, del equipo y de los goles. Es un delantero que viene del ascenso, joven, fuerte y no tiene techo. Podemos imaginar ver a Herrera en otro nivel, porque es un pibe que crece día a día y ya viene con un ADN y una manera de jugar que está acostumbrado a la fricción. Es rápido, gira, te pica al vacío, te aguanta la pelota. Nosotros debemos ir puliéndolo para que se acomode a la categoría y siga creciendo”.