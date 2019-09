Flor Peña lucha contra Moni Argento

14/09/2019 - 20:36 Pura Vida

Florencia Peña está protagonizando con muchísimo éxito el musical “Cabaret”, junto a Mike Amigorena, y si bien pensaba “sepultar” a Moni Argento, la mujer a la que interpretó en la sitcom “Casados con hijos”, los proyectos teatrales de Gustavo Yankelevich la obligarán a desenpolvarla, para alegría del público que aún acompaña las repeticiones en la pantalla de Telefé.

El 12 de junio de 2020, el elenco original de “Casados con hijos” subirá a escena, con Guillermo Francella Luisana y Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Érica Rivas.

Al respecto, Florencia admitió: “Yo lucho mucho con Moni Argento. Soy una actriz que me gusta hacer cosas distintas; los que me han visto en teatro saben que para nada es mi búsqueda y mi intención que un personaje me atrape, pero hay una generación entera que ve a Moni Argento como mi única posibilidad de actuación y eso es un poco lindo y un poco fatal”.

Y sobre los rumores de que los personajes podrían experimentar grandes cambios, Peña explicó a Teleshow: “Yo creo que los personajes no van a cambiar, no hay manera de que Pepe de repente pase de ser el machirulo del año al tipo más respetuoso de la libertad de las mujeres. Lo mismo digo con Moni -sentenció-. Moni es de alguna manera muy machista en su pensamiento. Lo interesante de Casados con hijos es que es una crítica a la familia: no es literal, yo veo mucha gente literal. Casados con hijos es un chiste que al principio no se entendió porque lo tomaron literal. Es una crítica a las relaciones, es una crítica al hombre, a la mujer, por eso lo mismo podemos hacer con esto que está pasando gracias a Dios, del avance de la mujer en sus derechos y del feminismo y de los hombres entendiendo que queremos igualdad. Creo que desde ahí con el humor podemos hacer cosas interesantes. No creo que ni Moni ni Pepe sean distintos de lo que son. Estamos todos en conversaciones e intentando que eso suceda”.

A 14 años de aquel debut de la adaptación argentina de “Casados con hijos”, Peña se sinceró: “Lo de Casados con hijos es algo inédito. Inédito para la Argentina, inédito para nosotros; esta especie de banda que se separa y hacen un disco más porque la gente lo pide. Nosotros hicimos dos temporadas y la cerramos. Para nosotros ya estaba y de alguna manera la gente nos pide que volvamos, en algún formato, pero nos pide que volvamos. Creo que es la primera vez que escuchamos ese reclamo y nos hacemos cargo y levantamos ese guante y tenemos ganas de volver un rato”.