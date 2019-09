VIDEO | Sitio especializado puso a Deck entre los diez mejores del Mundial y le auguró futuro NBA

16/09/2019 - 19:34 Deportivo

El sitio estadounidense especializado en básquet HoopsHype, ubicó a "Tortuga" Deck entre los diez mejores jugadores del Mundial de China que terminó con el subcampeonato para la Argentina.

En su descripción, los analistas describen al santiagueño como "el perfecto sexto hombre para la Argentina". Además, lo describen como "una 'bola de fuego' de energía viniendo desde el banco".

Por otra parte explican que el jugador del Real Madrid, que terminó la final ante España con 24 puntos siendo el máximo anotador del encuentro, "debería llamar la atención de la NBA", ya que "podría desenvolverse en un papel similar", es decir, viniendo desde la banca como sexto hombre.

Cabe resaltar que el dorense entró al selecto grupo de goleadores de una final mundial (el undécimo) de las cuales forman parte grandes figuras, como el cordobés Fabricio Oberto que en 2002 terminó con 28 puntos en la derrota ante Yugoslavia.

Además de Tortu, dentro del listado de los diez mejores del Mundial se encuentran el base cordobés Facundo Campazzo y el interminable capitán Luis Scola.

World Cup: The Top 10 players of the tournament. pic.twitter.com/OSXO1IHtBc