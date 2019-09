Insólito: un cura dejó la iglesia "por amor"

17/09/2019 - 10:50 Mundo Web

Nelson Cuello, cura párroco de Valle Fértil, San Juan se convirtió en noticia tras dejar sus hábitos.

El arzobispado en un principio a través de un comunicado informó la baja de Nelson por “motivos personales”. Sin embargo, fue él quien anuncio a los fieles que dejaba los hábitos “por amor”. "No estoy dispuesto a asumir una doble vida", sostuvo el cura sanjuanino.

Durante la misa del domingo, Cuello informó que se alejaba de la Iglesia por estar enamorado de una mujer de dicha ciudad, aunque no reveló su identidad. "Anoche celebré la misa acompañado del padre Rodrigo y del padre José que me acompañaron en este proceso. Fue largo y complicado con muchas cosas a tener en cuenta. Después de dialogar durante varios meses con el obispo, ya estaba hablado con él, de que fuera hasta el 15 de septiembre", afirmo en un dialogo con una Radio local. "Es una decisión que tenía que tomar para poder descubrir y buscar la felicidad también. Eso quise transmitir a la comunidad cuando terminamos la misa porque yo siempre prediqué en honor a la verdad y a la honestidad y en virtud de eso ser sincero con la comunidad y con quienes me acompañaron en este tiempo" agregó. Aunque señaló que para muchos puede "ser confusa y dolorosa" su decisión, Cuello dijo que se siente "muy bien" y "feliz" de no seguir "careteándola".

Nelson había llegado en febrero a la Parroquia San Agustín y Nuestra Señora del Rosario. Y siempre se lo conoció por tener un estilo descontracturado.

Algunos vallistos memoriosos afirman que hay antecedentes de curas que dejaron los hábitos para formar sus familias.

