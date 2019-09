Natalie Pérez contó por qué se separó

17/09/2019 - 21:32 Pura Vida

La actriz y cantante se había negado hasta ahora a dar detalles sobre la separación de su novio, Ramiro Gayoso, a quien conoció mientras compartían el colegio. Sin embargo, reveló un detalle del desenlace que sorprendió incluso al elenco femenino de “Pequeña Victoria”: “No sé la razón exacta. Un día me desperté, eran las 8.30 de la mañana y estábamos discutiendo. Y me dije: ‘No podemos discutir a esta hora’. Y me fui. Ya cuando te peleás a esa hora no tiene sentido... Encima me tenía que ir a trabajar, me pareció un montón. Me fui yo’, señaló la actriz hace poco durante una entrevista con Susana Giménez. Y admitió que se refugia en su perro, un caniche gigante, a quien considera un hijo.l