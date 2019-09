El Anual tendrá este domingo un último capítulo que promete ser emocionante

17/09/2019 - 22:14 Semillero

El pasado domingo se disputó la vigésimo primera y penúltima fecha del Torneo Anual “Dr. Gerardo Zamora”, que organiza la Liga de Fútbol Infantil (Lifi).

Con los resultados registrados, la mayoría de las categorías definirá su campeón en la jornada final, con Donis y Samiento como los máximos candidatos.

Una vez concluido el Anual, se jugará la Liguilla. Los seis primeros de la tabla disputarán la Copa Oro y los restantes seis, la Copa Plata.

Los resultados fueron:

Categoría 2006: Golcito 2, Comercio 1; Niños Unidos 1, Estrella del Sur 1; Sarmiento 3, Estrella Roja 0; Locos por el Fútbol 2, Valoy 6; Ferroviaritos 0, Donis 6; Lawn Tennis 1, Tricolor 1.

Categoría 2007: Golcito 0, Comercio 2; Niños Unidos 1, Estrella del Sur 1; Sarmiento 5, Estrella Roja 1; Locos por el Fútbol 0, Valoy 3; Ferroviaritos 0, Donis 9; Lawn Tennis 11, Tricolor 0.

Categoría 2008: Golcito 2, Comercio 2; Niños Unidos 1, Estrella del Sur 3; Sarmiento 1, Estrella Roja 0; Locos por el Fútbol 0, Valoy 3; Ferroviaritos 0, Donis 9; Lawn Tennis 0, Tricolor 0.

Categoría 2009: Golcito 1, Comercio 2; Niños Unidos 1, Estrella del Sur 3; Sarmiento 1, Estrella Roja 1; Locos por el Fútbol 0, Valoy 2; Ferroviaritos 0, Donis 2; Lawn Tennis 3, Tricolor 0.

Categoría 2010: Golcito 3, Comercio 1; Niños Unidos 0, Estrella del Sur 3; Sarmiento 1, Estrella Roja 0; Locos por el Fútbol 0, Valoy 7; Ferroviaritos 0, Donis 2; Lawn Tennis 3, Tricolor 0.

Próxima fecha, 22ª y última: Estrella del Sur vs. Locos por el Fútbol, Comercio vs. Niños Unidos, Tricolor vs. Golcito, Estrella Roja vs. Lawn Tennis, Donis vs. Sarmiento y Valoy vs. Ferroviaritos.l