Cachés dolarizados hacen tambalear Cosquín 2020

La situación económica que atraviesa la Argentina no sólo golpea la canasta familiar de numerosas familias, sino que también afecta la organización de eventos multitudinarios como la 60ª edición del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que se realizará del 25 de enero al 2 de febrero del 2020.

Si bien el anuncio de los primeros artistas confirmados, entre los que figuran los santiagueños Orellana- Lucca, el Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Horacio Banegas y Néstor Garnica, además de Sergio Galleguillo, el “Indio” Lucio Rojas, la Bruja Salguero, Emiliano Servini y Bruno Arias hacía presagiar un buen ritmo en las contrataciones y una grilla importante para uno de los festivales más emblemáticos del país, el caché que pasaron algunas figuras convocantes pusieron a los organizadores con los pelos de punta, ya que según trascendió, a través de Cadena 3, están cotizados en dólares y algunos hasta pedirían 100 mil dólares más IVA.

Mientras que el responsable de la programación, Luis Barrera advirtió que están analizando opciones dado que el dólar los “ha complicado”, el intendente de Cosquín, Gabriel Musso fue contundente: descartó la contratación de grupos internacionales, y habló de un festival “autosustentable”.

Consultado Barrera por Abel Pintos, Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, señaló: “Algunos los vamos a ir confirmando con el paso de los días; con otros todavía estamos en tratativas, no están confirmados, pero tampoco descartados”.

Por su parte, Musso remarcó: “La mayoría de los artistas tiene buena voluntad, algunos pasaron tarifas elevadas en dólares”, y agregó: “La decisión de la comisión es hacer un buen festival autosustentable. No vamos a fundir la municipalidad por traer músicos, esto ya pasó y no queremos que se repita. Podemos entenderlos a esos artistas, pero no compartimos la visión porque de nuestra parte comprendemos la situación del país y dejamos una entrada general a $390”.

Uno de los grupos internacionales que tenía previsto subir al escenario de Cosquín era el uruguayo Los Olimareños, pero por motus propio, a raíz de la suba del dólar, decidieron suspender directamente su gira por la Argentina, porque se encarece el traslado desde el país vecino. l