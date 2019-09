Falso médico también estafó a catamarqueña haciéndose pasar como mánager de Ulises Bueno

20/09/2019 - 08:48 Policiales

Una catamarqueña se sumó a numerosas personas que denunciaron haber sido estafadas por Pablo Emanuel Llanes o Julián Lenci, o como el falso médico y dueño de diversas identidades, apresado en la antevíspera en Suncho Corral.

En diálogo telefónico, Sonia Vega reveló que conoció al individuo el 5 de mayo de 2018.

‘Llegó a Catamarca alegando ser mánager de Ulises Bueno. Tengo un hijo de 21 años y discapacitado, no vidente y con hidrocefalia. A su vez, mi compadre con un familiar también, a la espera de una intervención quirúrgica en la cabeza’.

Según Vega, ‘dijo que Ulises Bueno lo facultó a tomar un listado de gente que necesitaba ayuda y que él la costearía’.

Te recomendamos: En Suncho Corral cayó falso médico que estafó a numerosos pacientes en Misiones

Tanto se involucró la catamarqueña con la campaña de solidaridad, ‘que lo alojé en mi casa. Le presté mi moto para que se movilice. Sin que me diera cuenta, tampoco mi hijo, me hizo un robo hormiga: se llevó un celular, ropa, perfumes, llaves, hasta la documentación de la discapacidad de mi hijo. No me dejó nada’.

Se despidió desapareciendo de Catamarca, previo prometerle al hijo de Vega que traería a su casa al mismísmo Ulises Bueno, promesa que para él sólo fue un capítulo más de un largo tendal de mentiras y estafas.

En el contexto nacional, las víctimas abrieron un sitio en Facebook bajo el nombre: “Pablo Emanuel Llanes estafador”.

Allí, gente de diferentes provincias relata sus odiseas: lo acusan de estafarlos como falso médico, músico del grupo cuartetero La Barra, también con DNI falsos y hasta yéndose sin pagar de los hoteles.

Está preso en Santiago, próximo a ser enviado a Misiones.