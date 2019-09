Pablo Echarri cumplió 50 años y no descartó incursionar en la política

21/09/2019 - 20:33 Pura Vida

Pablo Echarri cumplió 50 años, y tiene varios motivos para celebrar. Dentro de poco estrenará “Atrapa a un ladrón” miniserie basada en la película de Alfred Hitchcock que estrenará por Telefé. Pero además, en declaraciones a DiarioShow.com dijo que tiene la esperanza de que Alberto Fernández se transforme en primer mandatario dentro de poco.

Sobre si participaría activamente de la política partidaria, admite que “no lo descarto, aunque siento que hay gente mucho más preparada que yo. Tengo cierta capacidad para comunicar y la gente me conoce, pero no son condiciones suficientes para tomar lugares de privilegio en la toma de decisiones. Puedo ser más valioso en estructuras que me contengan mucho más, como Sagai. Igualmente no descarto que los años vayan madurando en mí el deseo de hacer algo más, de aportar más, porque descubrí que la política es la herramienta indispensable para cambiar tu realidad y la de los demás. Como en un momento, de actor, pasé a levantar una mano y conformar una comisión directiva y salir a negociar con empresas, y canales. Cuando ganamos, es como una medicina que no podés dejar de servir. Eso hizo que desde ese momento no pueda dejar de comprometerme. Si aunamos fuerzas logramos muchas cosas”.