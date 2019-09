Qué le pasó Messi: el video de cómo se lesionó ante el Villarreal

24/09/2019 - 18:23 Deportivo

A los 28 minutos de la primera parte, Lionel Messi se lesionó y terminó dejando la cancha en el entretiempo del partido en el que el conjunto local pudo imponerse ante el Villrreal por la mínima diferencia.

A sólo algunas horas de habre recibido el premio "The Best" al mejor jugador del mundo, no pudo jugar el segundo tiempo ante el "Submarino".

El crack rosarino recibió el balón y casi de inmediato, Javi Ontiveros le quitó el balón sin mayores inconvenientes. De inmediato, Messi se tiró al piso y se tomó el aductor mientras le hacía señas al banco de suplementes.

En el inicio del semestre, el futbolista argentino sufrió una lesión y estuvo recuperándose durante algún tiempo y tuvo su regreso ante el Dormund, de Alemania, sin embargo no pudo completar los 90 minutos.