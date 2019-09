Nicolás Francella está feliz de no competir con la novela de El Trece

25/09/2019 - 22:01 Pura Vida

En un momento de escasas ficciones en la pantalla chica argentina, Nicolás Francella, quien debutó con un personaje protagónico en la telenovela “Pequeña Victoria” que emite Telefé, admitió estar feliz de no tener que competir directamente con “Argentina, tierra de amor y venganza”, que va por El Trece.

“Me puso muy contento que ambas ficciones no compitan directamente, que ambos canales no las hagan competir. Me parece una picardía que compitan. Después, cuando te encontrás que en el día lo que más rindió son dos ficciones locales, es un incentivo a que podemos hacer las cosas bien y podemos confiar más en nuestros proyectos y que la gente confíe más en nuestra industria. Ni hablar sobre las latas. Es algo doblado y realmente no lo disfruto”, reveló durante una entrevista radial con “Por si las moscas”.

Y agregó: “Estoy contento con el incipiente buen comienzo que estamos teniendo, eso oxigena un poco los pasillos del canal. La forma en la que me propusieron hacer esta historia siempre fue muy clara. Creo que también el canal decidió que sea de tres meses de aire”.

Sobre su personaje, el hijo de Guillermo Francella contó: “Hay todo un trasfondo de mentiras, ella (Natalie Pérez) le esconde cosas a él, él le esconde cosas a ella, pero todo es muy claro y con un lindo hilo”.