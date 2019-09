Niño con autismo fue brutalmente agredido por sus compañeros

27/09/2019 - 15:48 Policiales

Un niño de 12 años -con discapacidad- recibió una despiadada golpiza, por parte de sus compañeros, cuando se encontraba en la escuela a la que concurre, en el sur de la ciudad.

El brutal e indignante episodio se registró durante la tarde de ayer, cuando la víctima -quien cursa el séptimo grado- regresó a su casa en el Bº Siglo XX y le contó a sus padres (uno de ellos trabaja en un organismo de seguridad) lo sucedido.

Según contó el menor, el repudiable ataque se registró cuando se encontraba en el interior del aula con una maestra que no es la titular del grado y sin que ésta advirtiera, sus compañeros -a quienes reconoció como León y Santiago- comenzaron a ‘hincarlo’ con la lapicera.

Te recomendamos: "Carolina Agüero: “Acompañar a las familias que conviven con la discapacidad” "

La víctima escuchó el timbre y pensó que las agresiones cesarían, pero nada de eso pasó. Pues sus despiadados compañeros, lo llevaron hasta el patio y allí le dieron trompadas y patadas, hasta derribarlo.

Mientras lo tenían en el piso le dieron golpes en la cabeza. El pequeño perdió una de sus zapatillas, por la que atinó a levantarse para buscarla, y esa acción encendió otra vez la furia en sus atacantes quienes siguieron pegándolo.

En diálogo con EL LIBERAL, su papá manifestó: “Es la primera vez que él me cuenta algo así. Tiene autismo. Pudo haber sido una tragedia, podía haber caído mal, podía haber recibido un golpe fuerte en la cabeza, cualquier cosa le podría haber pasado a mi hijo hoy en la escuela”.

El hombre, ofuscado por la gravedad de la situación, sostuvo: “Nosotros como familia todos los días nos ocupamos para que él pueda avanzar un poquito más y esto que sufrió no sólo le causó un daño físico sino también psicológico. Ahora está encerrado en la pieza a oscuras”.

Te recomendamos: "Bullying: preocupa la agresividad con la que los estudiantes atacan a sus pares "

Según contó el padre, tras el hecho se presentó en la escuela y habló con la maestra del menor. La educadora respondió que las autoridades estaban al tanto y en la jornada de hoy debe presentarse nuevamente en la institución.

Luego se trasladó hasta la Comisaría Nº5 del Menor y la Mujer para realizar la denuncia. “No me quisieron tomar una denuncia. Me dijeron que mi hijo era menor y los agresores también eran menores, por lo que me tomaron sólo una exposición”, relató.

Además, el padre de la víctima indicó que hoy se presentará en la Unidad Fiscal para informar la situación. “No quiero que mi hijo vuelva a pasar por algo así y voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que esto no se repita”, indicó.