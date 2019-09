Billie Eilish llega a la Argentina: enterate cuando

27/09/2019 - 16:22 Pura Vida

Se confirmó que Billie Eilish vendrá a Argentina para presentar su disco debut When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, el 2 de junio en el DirecTV Arena.

Eilish es la primera artista nacida en este milenio en tener un disco en la cima. When We All Fall Asleep, Where Do We Go?. Tras su lanzamiento en marzo, en agosto el álbum alcanzó 2.000 millones de reproducciones.

Además de la fecha en Buenos Aires, la parte sudamericana de la gira mundial WHERE DO WE GO? llegará a México, Brasil, Chile y Colombia. Las entradas para el show en el DirecTV Arena se podrán adquirir a partir del 4 de octubre en AllAccess.com.ar y en puntos de venta.