Mundial de Rugby: El santiagueño Lezana, en el uno a uno de la victoria de Los Pumas

El santiagueño Tomás Lezana jugó como titular en la Selección Argentina de Rugby que este sábado derrotó a Tonga por 28 a 12, en la segunda fecha del Mundial de Rugby de Japón.

El partido se disputó en el estadio Hanazono, de la ciudad de Osaka, ante 21.017 espectadores.

Para la oportunidad, el técnico Mario Ledesma dispuso cuatro cambios con respecto al debut ante Francia, con los ingresos de Santiago Carreras, Benjamín Urdapilleta, el santiagueño Lezana, y Julián Montoya, que fue la gran figura del equipo argentino al anotar tres de los cuatro tries.

El puntaje de Los Pumas:

Nahuel Tetaz Chaparro (6): Estuvo en los cuarenta minutos iniciales y cumplió en el scrum y en el juego suelto. Fue importante en el aspecto grupal para hacer del maul la mejor formación del equipo argentino.

Julián Montoya (9): Fue la gran figura del partido, el man of the match elegido por la organización de World Rugby. Con las tres conquistas que obtuvo entró en la historia del rugby argentino (es el segundo que obtiene esa marca en mundiales, e igualó a Martín Gaitán, que obtuvo tres en 2003). Además hasta el momento es el try man del mundial con 4 conquistas.

Juan Figallo (5): Bien en las formaciones y en la primera línea defensiva, aunque todavía no pudo soltarse con la pelota, algo que es vital para que el equipo argentino comience a tomar inercia con los delanteros.

Guido Petti (8): Como siempre fue una garantía en el line. Ganó ocho propios y robó uno del rival. Es de los mejores del equipo en el mundial, siempre hace todo bien y ante Tonga jugó una primera etapa de gran nivel.

Tomás Lavanini (6): Salvó una pelota clave al cierre del primer tiempo, al cerrar sobre la línea de touch in-goal la llegada del wing tongano, Halaifonua. En ataque no logró ganar muchos metros en lo que puede ser una de las plataformas para iniciar las ofensivas.

Pablo Matera (capitán) (5): Jugó poco más de un tiempo y no se destacó. Seguro en las salidas de los isleños que casi siempre lo encontraron en la recepción, pero poco participativo en lo que mejor hace, ganar metros y quebrar por el centro de la cancha.

Marcos Kremer (8): Metió 14 tackles y fue uno de los mejores del pack. Potente e intimidante, redondeó una buena tarea, aunque todavía puede dar más en la ofensiva. Es de esos jugadores que nunca pueden faltar en un equipo.

Tomás Lezana (6): El santiagueño estuvo participativo en el primer tiempo y fue el segundo más tackleador (12) detrás de Kremer. Todavía no logró poner al equipo adelante como acostumbra a hacerlo.

Tomás Cubelli (6): Correcto en la conducción en el primer tiempo, trató de darle inercia a los ataques argentinos. Estuvo muy cerca de lograr un try en el segundo tiempo que pudiera haberle dado mayor tranquilidad a Los Pumas. En ese período, se desdibujó como todo el equipo.

Benjamín Urdapilleta (6): Bien con las patadas a los palos y los kicks estratégicos para buscar el touch o entregarle la pelota a Tonga para ir a presionarlos. Le taparon un kick en la jugada previa al primer try de los isleños. En el manejo todavía puede dar mucho más.

Santiago Carreras (6): Aprovechó la que tuvo para anotar su primer try en los mundiales en su primer cotejo como titular. Desde el fondo es un jugador revulsivo, que puede cambiar la ecuación. En el segundo tiempo se cayó como todo el equipo.

Jerónimo de la Fuente (4): Flojo partido de Jero. No le salieron las cosas en ataque dónde perdió varias pelotas en el contacto y en defensa fue el que más tackles falló (4). Preocupa su actualidad porque era una fija en el centro de la cancha.

Matías Orlando (5): El tucumano tampoco tuvo una tarde destacada. Por momentos parecía que abría la marca de Tonga, pero casi siempre la resolución de la jugada no salía. Todavía no llegó a su mejor nivel luego de una temporada en la había sido muy regular.

Matías Moroni (5): Empezó muy bien, muy activo como es su costumbre. Pero con el pasar del partido se fue desdibujando. Todavía no es el Moroni que descolló en el Súper Rugby y que el equipo necesita ver en su mejor versión.

Emiliano Boffelli (5): De arriba estuvo muy seguro y atrapó varias pelotas de aire. En ese aspecto sigue ofreciendo mucha seguridad. Lo que no está fino es en el juego, con imprecisiones de manejo y pases mal hechos en situaciones claves para marcar.

Agustín Creevy (6): Entró en el segundo tiempo y se convirtió en el jugador récord de Los Pumas, al llegar a los 87 caps con la camiseta argentina. Arrancó bien, ganando metros y fue sólido en las formaciones. Pero después entró en la confusión general de todos.

Mayco Vivas (6): Muy participativo en el juego, entró en el segundo tiempo para renovar las energías de la primera línea. Estuvo firme en el scrum, pero como todos los delanteros no pudieron dar claridad para encontrar los caminos que llevan al in-goal de los isleños.

Santiago Medrano (6): Muy parecido a Vivas, intentó darle mayor movilidad al pack de forwards. Tackleó a destajo en un momento en el que Los Pumas perdieron la pelota. No logró ganar muchos metros.

Matías Alemanno (5): Ingresó por Tomas Lavanini y fue otra opción en el line al tomar tres balones. En el juego suelto no marcó diferencias en un tramo del partido en el que Los Pumas no tuvieron la pelota.

Javier Ortega Desio (6): Le tocó entrar cuando el equipo no tuvo tanto la pelota. Entonces cumplió con ocho tackles positivos y ensuciando un line de los isleños.

Felipe Ezcurra (-): No califica porque sólo jugó siete minutos. No tuvo tantas chances de mostrarse en los minutos finales dónde todo era desconcierto en el elenco argentino. Fue su debut mundialista.

Nicolás Sánchez (4): Desconocido y en un nivel preocupante. Errático en las patadas, falló un penal desde lejos recto a los palos que en otro momento lo metía. Hizo una salida larga que fue scrum en mitad de cancha. No es el mundial de Nico, sin dudas.

Bautista Delguy (-): Jugó un poco más de diez minutos y tampoco lleva calificación. Su ingreso era muy esperado por la posibilidad de desequilibrar en su carrera. Tuvo una desde el fondo dónde juntó gente pero no tuvo apoyo para confirmar el buen movimiento.