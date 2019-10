Nahir Galarza y sus días en el calabozo: se conocieron detalles de su castigo

02/10/2019 - 19:26 País

Por el episodio del celular, Nahir Galarza fue sancionada por las autoridades de la Unidad Penal de Mujeres Nº6 de Paraná, luego de que subiera fotos suyas a su cuenta de Facebook con el título "Cumpliendo la maldita condena".

En su descargo ante las autoridades penitenciarias, Nahir Galarza tuvo que reconocer que se había equivocado.

Mientras las selfies que se sacó en su celda se publicaron en todos los medios, ella no pudo ver las repercusiones porque durante cinco días estuvo en un calabozo húmedo y oscuro. Estaba incomunicada, sin su radio, sin sus libros y, obvio, sin su celular, el objeto prohibido por el que fue castigada.

En las fotos aparece con Soledad Yanina Lescano, acusada de ser cómplice “por omisión” del crimen de su hijastra de dos años. Nahir, de 20 años, la define como “hermana de otra vida”.

En principio, había sido castigada por diez días, pero su abogado logró que el castigo se redujera a la mitad a partir de los pedidos de disculpas de la joven condenada a perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo, a quien mató de dos balazos con la pistola 9 milímetros de su padre el 29 de diciembre de 2017.

“La pasé mal, pero no me quedó otra que soportar ese encierro, de un lugar muy chiquito, oscuro, que abrían dos veces por día. Fue un día que duró cinco días. A diferencia de la celda, donde me entretengo o hablo con mis compañeras, en el calabozo solo tuve tiempo para pensar, me costó dormir y ni soñé”, le contó Nahir a una compañera.