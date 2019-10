Revelan que bajó el índice de embarazos adolescentes, pero subió el de casos de ETS

09/10/2019 - 00:37 Santiago

Con la implementación hace dos años en nuestra provincia del implante subdérmico para prevenir embarazos adolescentes y no deseados, disminuyó considerablemente el índice de menores embarazadas, pero, en contrapartida, aumentaron los casos de enfermedades de transmisión sexual (ETS), una situación que preocupa a los especialistas.

La médica ginecóloga doctora Claudia Trejo Juárez consideró que esta situación se da por la falta de información de las adolescentes y jóvenes, porque “el implante evita el embarazo, pero no la transmisión de enfermedades. Por eso igual se debe usar el preservativo”.

“Es llamativo ver diariamente en las consultas que el mayor terror de los padres es que la hija se embarace, y no que se infecte”, lamentó la profesional, quien se desempeña en el Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi).

Situación

La doctora Trejo Juárez puntualizó que “el embarazo adolescente bajó en los dos últimos años, gracias a los métodos anticonceptivos de larga duración. Pero esa baja ha traído como consecuencia un aumento en las enfermedades de transmisión sexual”.

“Entre estas enfermedades, la más común es la sífilis, y le siguen infecciones como clamidia, myclopasma, ureaplasma, que son enfermedades más bien vaginales, que producen síntomas. A veces, la sífilis produce síntomas y luego queda asintomática, y vienen con el secundarismo, que son manchas palmoplantares, en espalda y pecho, y por lo general primero consultan a un dermatólogo”, precisó.

Según indicó, en el Cepsi (donde se asisten a chicos hasta los 14 años), “el 25% de las consultas que se atiende diariamente es por métodos anticonceptivos. Pero, aunque no sea por esta consulta, se les aconseja sobre estos métodos a todas las pacientes que asisten”.

Educación

Al analizar las causas de la falta de conciencia en cuanto al cuidado, tanto con el embarazo como con la transmisión de enfermedades, la doctora Trejo lo adjudicó a la falta de educación.

“Las desventajas educativas entre las madres y no madres en cada una de las edades se evidencian en los recursos con que unas y otras culminan la adolescencia. Mientras que el 56% de las no madres completaron la secundaria para los 19 años, sólo el 20% de las madres lo completan a esa edad”, graficó.

Comentó que entre las mujeres de 14 años, casi la totalidad de quienes no son madres (95%) asiste a un establecimiento educativo, mientras que entre las que son madres asiste sólo el 66%.

“Entonces, para revertir esta realidad, lo mejor que podemos hacer es informar. No cansarnos de llevar la información, hablar, evitar escaparse de la charla, mirar a los adolescentes a los ojos y desterrar los mitos que tienen. Y si algo no saben los padres entonces recurrir a los profesionales, reconociendo que como ser humano no puede saber todo”, enfatizó finalmente la profesional.