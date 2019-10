VIDEO | La espectacular escena de “Joker” que no estaba planeada y que salió perfecta

12/10/2019 - 20:49 Pura Vida

Sin lugar a dudas la película “Joker” protagonizada por Joaquin Phoenix y dirigida por Todd Phillips marcará un antes y un después en la visión que los amantes de los comics y el cine tienen a cerca de este personaje.

En los últimos días, se conoció la historia respecto a una escena que no estaba incluida en el guión original y que el propio Phoenix improvisó en el set de grabaciones que Warner y D.C. montaron para esta producción.

¡Alerta spoiler!

Puntualmente, se trata de la escena en la que Arthur Fleck se encierra en un baño luego de asesinar a tres sujetos dentro del tren de Ciudad Gótica, que se burlaban de él y que lo habían golpeado en reiteradas oportunidades.

Una vez en el baño, Fleck comienza a bailar de manera particular y con una "relajante" música de fondo que contrasta totalmente con lo que acababa de ocurrir.

Esta escena, considerada por muchos especialistas y fanáticos como una de las mejores de la película, había sido pensada de una manera radicalmente distinta por el director Todd Phillips y el guionista Scott Silver.

El pasado miércoles, el sitio Screenplayed publicó un video en donde se puede observar dicha escena mientras se describe lo que debía pasar. Además, el propio director describe lo que terminó ocurriendo durante el rodaje.

#Joker Director #ToddPhillips breaks down the screenplay and discusses how #JoaquinPhoenix improvised the iconic bathroom-dance scene. pic.twitter.com/yMemZ5ptyI