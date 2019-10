Grooming: “Yo puedo ser tu papá, no tengas miedo, te amo”, le decía el acusado a la menor

16/10/2019 - 02:11 Policiales

“María”, nombre ficticio para proteger a la víctima, es hermana mayor de la adolescente que era acosada por un conocido locutor y animador de fiestas que fue detenido el fin de semana a pedido de la Dra. María Alicia Falcione, coordinadora de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual.

EL LIBERAL habló con María y contó en exclusiva cómo descubrieron que la joven estaba siendo víctima del depravado, quien a través de su cuenta de Facebook le enviaba mensajes de alto contenido sexual.

Consultada sobre el primer contacto del acusado en contra de la menor, María explicó “él animó una fiesta cuando mi hermana terminó el séptimo año en un colegio de la zona centro. El estuvo en contacto con ella y con sus compañeros por la fiesta. Ahí la conoció. Después comenzó a perseguirla hasta que la contactó por Facebook”.

Según expresó la joven “ellos tenían una conversación, él no solo le mandaba pornografía infantil (con videos y fotografías) sino que además le mandaba videos de él mostrándole sus genitales. Le enviaba audios donde le decía que era linda y le pedía que se encuentren”.

Explicó que el hostigamiento fue mayor durante los últimos días y eso generó temor en la adolescente, quien no dudó en pedir ayuda a su familia. “Mi hermana le contó desesperada a mi papá cuando este hombre comenzó a decir que la había visto en la calle, que estaba linda y que no se acercó porque había mucha gente con ella. Ahí ella tuvo miedo. Mi papá enterado de todo hizo la denuncia”.

“Mi papá nos dijo que si no tenía una respuesta de la Justicia no sabía que era capaz de hacer porque uno si la puede cuidar, pero llega un momento en el que se te va de las manos la situación porque no se puede vivir con el miedo de saber que en cualquier momento le puede pasar algo”, expresó María.

Según reveló “Sabemos que él solo se contactaba a través de su perfil de Facebook, no sé si lo hacía por WhastsApp. Tratamos de no preguntarle tanto hasta que le hagan la cámara Gesell. Aparte queremos que lleve una vida lo más relajada posible y no se habla del tema”.

La hermana de la menor expresó que como familia se le hizo saber que lo que sucedió no fue su culpa y que se debía hacer una denuncia.

“Hay cosas que ella no nos quiso contar o solo relató algunas cosas en ese momento. Buscamos no generarle un estado de pánico y que esté constantemente con eso en la cabeza”, expresó María.

Si bien la menor relató a sus familiares que la conversación con el acusado comenzó hace un año, sospechan que pudo ser con muchos años más de anterioridad.

“Mis padres son muy presentes. Todo el tiempo están con ella, la llevan y la traen del colegio y de los lugares a donde concurre. Ella hoy sigue haciendo su vida normal, pero se extremaron las medidas de seguridad”, explicó.

“Le escribía mensajes sexuales básicamente sobre posibles encuentros. Ese era el tenor de las conversaciones. Ella le contestaba pero no accedía a sus pedidos de encuentro”, contó la joven, quien se mostró preocupada por la situación.

María, que accedió a los chats de su hermana con el locutor manifestó que el acusado “buscaba darle contención. Le decía ‘yo puedo ser tu papá, no tengas miedo, yo te voy a ayudar, vos no tienes que tener miedo hijita. Yo te amo. Vos sos mi princesa, mi bebé’, siempre buscando generar confianza”.

El imputado, según los dichos de María, buscaba siempre tener información de la vida íntima de la adolescente. “le preguntaba si tenía novio o si ya había tenido relaciones sexuales. La encaminaba para él corromperla. El estaba obsesionado con mi hermana”, sentenció.

Antes de finalizar la entrevista María indicó ‘Hay que generar un vínculo de confianza con los chicos. Hay que estar atentos a donde van, a qué hora van, a qué hora vuelven’ y conocer sus círculos de amigos.

“En mi caso mis hermanas hacen cosas normales de adolescentes y niñas, salen con sus amigas, se juntan pero dentro de ese ámbito ella están bien protegidas”, expresó.

“A veces los chicos mienten también porque es parte de esa etapa de la adolescencia, pero hay hacerlos entender que deben confiar en su familia para que no sucedan estos tipos de hechos a los que están expuestos, lamentablemente”, terminó.

El locutor fue indagado y se negó a declarar ante la fiscal

Minutos antes del mediodía de ayer, el locutor -de apellido Tula, de 46 años- fue trasladado a la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Integridad Sexual, para ser indagado.

La Dra. María Alicia Falcione leyó los cargos que le imputaron y las evidencias que existen en su contra. Fue acompañado por su abogado defensor, el Dr. Ferrando, quien le recomendó a su cliente que se abstenga de declarar.

En los próximos días, la representante del Ministerio Público Fiscal realizará Cámara Gesell a la víctima. También pedirá evaluación psicológica para la menor y para el imputado.

Además aguarda los resultados de las pericias realizadas por los peritos informáticos e investigan si hay más víctimas en el hecho.

La querellante habló con EL LIBERAL

La Dra. Yéssica Santillán -querellante de la familia, junto al Dr. Franco Cejas Escalada- habló también con EL LIBERAL y contó que durante los allanamientos se secuestraron ‘un celular que no es de alta gama y un pendrive’.

Pero señaló: “Estoy segura de que en algún lugar tiene más aparatos informáticos. El alquilaba en distintos sectores, y por eso estamos tratando de buscar esos domicilios”.

Además indicó: “Nosotros vamos a presentar como prueba otro caso más de otra menor que también fue víctima de este sujeto. Se trata de un hecho también de larga data”.

‘El no tiene cómo escapar de esta situación. Es una persona pública. Todos lo conocen porque tiene contacto constantemente con los chicos. Además hay pruebas contundentes en su contra’, indicó la abogada.

También pidió colaboración de la sociedad ‘si hay más víctimas de este sujeto, pedimos que no tengan miedo y se presenten en la fiscalía y hagan la denuncia”.

La Dra. Santillán manifestó que ‘estos tipos de delitos tienen distintas etapas. Comienza con la pornografía infantil, después con el Grooming, después con la corrupción de los menores hasta que llegan a los abusos. Por suerte este caso se tomó intervención a tiempo, pero yo no sé si no concretó un encuentro con otro menor, eso no sabemos”.

“La letrada fue reiterativa en pedir que se hagan las denuncias. Esperamos que se animen a denunciar, que no tengan miedo. Algunos padres hacen la vista gorda pensando que es algo que va a pasar y no, no va a pasar’, explicó.

Más tarde continuó diciendo: ‘Hay gente que dice es solo un mensaje, bloqueado eliminalo y no es así porque ellos en algún momento concretan sus intenciones. Estoy segura que si no se llegaba a la detención en algún momento iba a haber una víctima y podrían haber sido tranquilamente mi representada’.l