El gran momento de Natalie Pérez

21/10/2019 - 20:40 Pura Vida

La actriz y cantante Natalie Pérez atraviesa un gran momento en su carrera que incluye un rol protagónico en “Pequeña Victoria”, la exitosa tira de Telefé (en Santiago del Estero es emitida por la pantalla de Canal 7), en la que interpreta a una joven que viene del sur y decide alquilar su vientre, “algo que sólo puede hacer alguien muy solidario, con muchas ganas de ayudar a otro”, dijo.

La actriz, quien dio sus primeros pasos en su profesión en 1999 con “Chiquititas”, vive un intenso presente ya que además del suceso en TV acaba de cerrar una etapa con la presentación en Vorterix de su primer disco “Un té de tilo por favor”.

También encabeza el elenco del filme “Amor de película” junto con Nicolás Furtado, que llegará el próximo 7 de noviembre a las salas argentinas.

“‘Pequeña Victoria’ es muy conmovedora, de una calidad increíble”, definió Pérez, acerca de la tira cuyo elenco encabeza junto a Julieta Díaz, Inés Estévez y Mariana Genessio.

Con un promedio de 14.17 puntos de rating, en septiembre lideró el prime time de los canales de aire y desplazó a ciclos de El Trece, “ShowMatch” y “Argentina, tierra de amor y venganza”, el suceso de ficción generado por Pol-ka.

En relación al personaje que encarna en la tira, Bárbara, y a la decisión de subrogar su vientre, la actriz apuntó: “Es un personaje de ficción, pero en la vida real si no tenés una necesidad económica muy grande, tenés que ser muy considerado, deber ser muy difícil llevar a alguien adentro durante nueve meses y después no enterarte nada de esa persona, tenés que tener muchas ganas de ayudar alguien a ser madre y a que forme una familia”.

Es la voz de la cortina musical de “Pequeña Victoria”

En el plano musical, Pérez, contó que tras el concierto en Vorterix -en el que festejó un año de la salida de su disco debut con “un cierre de oro”-, es tiempo de pensar en un segundo disco con “nuevos sonidos”.

Si bien su propuesta está más vinculada al pop fusionado con sonidos latinoamericanos, comentó: “A mí me gusta mucho el rock nacional, no hago rock nacional, pero quién te dice tal vez el año que viene sí, no sabemos por donde puede derivar lo musical”.

Natalie es la voz de la cortina musical de “Pequeña Victoria” con la canción “De a dos” que compuso junto al músico Lisandro Aristimuño y en la que plasma facetas que transita desde sus inicios.

“De chica me imaginaba cantando, bailando y actuando. Lo primero que hice fue comedia musical, a los 12 tuve mi primer grupo de música y después la actuación también me llevó a cantar”, remarcó.