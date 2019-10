Luis Ventura reflotó rumor sobre Martín Redrado

24/10/2019 - 22:42 Pura Vida

“Para mí, Redrado es el padre biológico de la nena. El gran problema acá lo tiene él. Luciana quiere gritar su amor al mundo pero Redrado no quiere que esto fluya porque los hijos le pasan factura todo el tiempo”. Con esas contundentes palabras, en el programa “Involucrados”, de América, el periodista Luis Ventura volvió a hacer foco en el viejo rumor sobre la identidad del padre de Matilda, la nena que Luciana Salazar tuvo, hace poco más de un año, a través del método de subrogación de vientres, en Estados Unidos.

Atento a esta versión, el economista Martín Redrado se apuró en salir a negar la información de Ventura. Y lo hizo a través de mensajes de whatsapp a la periodista Karina Iavícola, panelista del ciclo “Los Ángeles de la Mañana”. “No es así, ya lo dijo Luciana y yo ya lo dije muchas veces. Yo sigo hablando de economía”, contestó Redrado cuando Iavícola le consultó sobre los dichos de Ventura, sumándole el dato de que habría pagado 250 mil dólares por el tratamiento de Luli.

Consultado acerca del porqué de la insistencia de Ventura al respecto, Redrado remarcó: “Estoy trabajando en Nueva York. Preguntale a él, ya que sabe más que yo. Andá a las fuentes, que somos Luciana o yo. Y acá tenés mi respuesta. Alguien le vende pescado podrido a Ventura”.

Por su parte, el periodista aclaró que en caso de ser intimado ante la Justicia por sus dichos, su reacción será tajante: “Si es (papá) del corazón o genético es lo de menos. Es mi información. Si alguno me intima o me manda una carta documento no tengo problemas en ir a Tribunales”, dijo y agregó: “Pero lo primero que pido es un ADN...”.l