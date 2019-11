Partidos más que interesantes presenta la fecha

07/11/2019 - 21:55 Amateur

La Asociación de Futbolistas Amateurs programó para mañana la disputa de la 5º y 6º fecha del torneo Juan Ricartti y Juan Barreto.

A continuacion ofrecemos el programa más que interesante que arranca a partir de las 16.30 para el primer partido, en tanto que el segundo se desarrollará a las 18.

Hay una enorme expectativa en los equipos por disputar esta fecha, la cual se presagia como muy interesante por los clásicos que habrá.

En cancha de la Asociación Nº1: Gomería Carlos vs Campeones del 28 (C 50); Lagartos Malvinas vs. Profes de Educ. Física (C 55). En Bco. Provincia: Banco Prov. B vs. HC Lubricantes (C 55); Rabenar SRS vs. RC Refrigeración (C 50). En Logística: a las 17.30, Amigos de Bolita vs Chacarita (C 55).

En Rubia Moreno: Rabenar vs. Escuela Nº 102 (C 59); Puerto Nuevo vs. Almirante Brown (C 50). En San Isidro: Maestros Srs. vs. Arquitectos (C 55); Villa Hortencia vs. Zanjón (C 50).

En Vuelta de la Barranca: Saravah vs. San Roque (C 55); San Carlos vs. Los Maestros (C 55).

En Abogados: a las 17.30, Abogados vs. Amigos de Moba Acuña (C 55).

En Sportivo Loreto: Nueva Loreto vs. Sitravise Ipvu (C 55); Loreto Srs. vs. Técnicos (C 55).

En esta oportunidad estará libre en la categoría C 50 el elenco de Despensa Mis Nietitos. Y en la categoría C 55, el conjunto de Campeones del 23, gana los puntos.